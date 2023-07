El santandereano Moisés Fuentes, quien es uno de los deportistas paralímpicos reconocidos en Colombia y a nivel internacional, se vio inmerso en una suspensión de nueve meses para seguir participando en escenarios de natación, por parte del Tribunal Disciplinario Antidopaje de Colombia.



En noviembre del año pasado cuando el nadador se encontraba de descanso le hicieron la prueba antidoping y en ese momento se estaba tomando un medicamento para un problema estomacal. El deportista manifestó que enjerió esa bebida, pero desconocía que tenía esa sustancia.

Moisés Fuentes García es fuerte en la modalidad de los 100 metros pecho, es la especialidad que más éxito le ha dado en su carrera. Foto: Jaime Moreno

Contó que luego de varios días el resultado salió con doping y se dio cuenta que el medicamento que estaba consumiendo tenía esa particularidad y no se había percatado. Por lo anterior, quiere apelar la decisión de la suspensión.



"El deporte es un proyecto de vida. Este fallo es triste y lamentable, lo siento mucho, nunca me imaginé estar pasando por este momento. Siempre he sido honesto, transparente, siempre hablo de juego limpio, mostrando charlas a niños , jóvenes, pero bueno, los deportistas estamos expuestos a un pequeño error, fue una falla, fue un momento quebrantable de salud, me llevó a consumir el producto que había consumido años atrás, pero no sabía que habían cambiado los nutrientes", explicó Fuentes.

Moisés Fuentes, medallista paralímpico. Foto: REUTERS

Moisés Fuentes es un nadador paralímpico que ha ganado cuatro medallas paralímpicas, dos de plata y dos de bronce.



Por ahora, se descarta que el santandereano no podrá participar en el Campeonato Mundial de Paranatación que se realizará en Mánchester la próxima semana.



