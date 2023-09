A dos meses de que se originen las elecciones para alcaldía, gobernaciones y asambleas, en Santander se conoció una cifra alarmante de candidatos supuestamente amenazados.



Según el secretario del interior del departamento, Jhon Jaime Ruíz, son 18 el reporte de denuncias que tiene el Misión de Observación electoral, MOE.

Para estos días se tiene programado una reunión para tratar de resolver estas intimidaciones y evitar que se dupliquen.



Ruíz contó que se ha conocido que los intimidados son dos candidatos a la Gobernación de Santander, 11 a alcaldías y cinco a concejo y los mensajes han llegado vía redes sociales y WhatsApp.



"Son 18 en diferentes partes de nuestro territorio, todas las fuerzas van a verificar esta información para no duplicar estas cifras. Conocemos que fueron 50 denuncias que recibió la MOE, 25 corresponden a temas de publicidad electoral. Puede haber amenazas por ejercicio por otros tipos de roles o anteriores a que sean candidatos. Aun no revelan los nombres", explicó el funcionario.



Contó que hace 15 días no había reporte de amenazas a candidatos, pero la alerta yace ante un aumento desmedido en pocas semanas.



