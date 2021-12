La modelo bumanguesa que entuteló al colegio donde estudia porque no la dejaba graduarse por su cabello de color azul, recibió 'luz verde' de las directivas para poder asistir a la ceremonia este viernes a las 2 de la tarde.



Se trata de Leidy Cacua, más conocida en el mundo de la moda como Etérea, tiene 18 años y estudia grado 11 en el Colegio Nacional de Comercio de Bucaramanga.

La joven le denunció a EL TIEMPO que las directivas le habían obligado a ponerse una peluca o cambiarse el color de su cabello si quería ir a recibir el diploma personalmente o de lo contrario debería hacerlo por ventanilla.



"Cumplí con todas mis materias, mis horas, para que me dijeran que me daban un diploma por ventanilla sólo porque mi cabello es azul y llamo mucho la atención. Me dijeron que mi color no era neutral”, dijo Leidy.



Por esta razón la modelo presentó una tutela en la cual argumentaba que esto violaba su libre expresión y que el manual de convivencia no informaba nada sobre el color de cabello.



La Secretaría de Educación debió intervenir y finalmente las directivas accedieron a que Leidy asistiera a la ceremonia con el color de cabello azul.



Sin embargo, la joven pide ahora que se modifiquen los manuales de convivencia de todos los colegios donde diga que deben cumplir con requisitos que violen la libre expresión.

La modelo ahora tiene dos tonos en el cabello y así recibirá el diploma. Foto: Cortesía: Leidy Cacua.

De hecho, Leidy cambió su color de cabello, pero no su azul. Ahora recibirá su diploma con el fleco pintado de verde y el resto de cabello azul.



"Estoy lista para recibir mi diploma", comentó la joven en redes sociales.



Pese a la polémica que se presentó, las directivas del colegio no se han pronunciado públicamente, sin embargo, la Secretaría de Educación sí rechazó el hecho.



