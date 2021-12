Modelo denuncia que no la dejan graduarse del colegio por su pelo azul

Leidy Cacua, más conocida en el mundo de la moda como Etérea, tiene 18 años y estudia grado 11 en el colegio Nacional de Comercio de Bucaramanga. Su ceremonia de graduación está planeada para el viernes 3 de diciembre a las 2:00 p.m., sin embargo, aún no está confirmada su presencia debido al color azul de su cabello.



Ella cuenta que las directivas de la institución le exigen ir con peluca o cambiarse la tintura del cabello si desea asistir o sino deberá recibirlo por ventanilla.



“Cumplí con todas mis materias, mis horas, para que me dijeran que me daban un diploma por ventanilla sólo porque mi cabello es azul y llamó mucho la atención. Me dijeron que mi color no era neutral”, dice Leidy entre lágrimas.



Leidy es modelo de fotografías estilo urbano, de hecho desde hace dos años tiene su cabello pintado de azul por una colaboración que está haciendo con un patrocinador de tinturas para mujeres.



“No puedo cambiarme el color de cabello, hace parte de mi trabajo y me siento discriminada solo por eso, no es justo que otras chicas sí tienen colores rojos o castaños y ellas sí puedan llevarlos”, dice Leidy.



Según cuenta Leidy, las directivas del colegio le dicen que ella debe acogerse al manual de convivencia, sin embargo, “en el manual solo dice que yo debo llevar mi uniforme de la manera correcta sin alterarlo pero el cabello no hace parte de esto”, dice.

Los padres de Leidy la apoyan, según dice la joven, y están de acuerdo con que su trabajo implique cambiarse de color el cabello, como lo hizo hace dos años.



“Hace dos años que tengo el cabello de este color y es la primera vez que me ponen problema en el colegio. En la virtualidad yo prendía mi cámara y no me hacían salir de clase por tenerlo de este color”, dice.



Leidy ha hablado en varias ocasiones con las directivas pero la respuesta es la misma: deberá cambiarse el color de cabello para asistir a los grados, según cuenta la joven.



Es por esto que el pasado 30 de noviembre, Leidy interpuso una tutela contra la rectora de la institución para que le respete su libre expresión.



"El color de cabello no representa una institución. Siento que están infringiendo mi derecho a la personalidad. Yo cumplo con todos los requisitos para graduarme", dice Leidy.



Por su parte la Secretaria de Educación de Bucaramanga, Ana Leonor Rueda, indicó que aún no la han notificado del hecho, sin embargo, rechazó que pudiera estar pasando esto.



"Desde la secretaría de Educación de Bucaramanga no hemos conocido una denuncia de este tipo hasta el momento. De ser así nos pondremos al tanto de los hechos e indagaremos lo ocurrido. Es de mencionar, que en nuestro país está establecido el derecho al libre desarrollo de la personalidad".



EL TIEMPO intentó comunicarse en varias ocasiones con el colegio pero los teléfonos, al parecer, están dañados. También llamó al número personal de la rectora y le envió mensajes de texto pero estos no fueron respondidos.



BUCARAMANGA