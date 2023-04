El juez cuarto penal de Barrancabermeja dio el aval a la Alcaldía para que continúe con las obras del proyecto del centro comercial Mirador del Río que será de tres pisos y es una puesta de mejoramiento para el turismo en el puerto petrolero.



Puede leer: Indriver: estas son las ofertas sexuales a conductores de la plataforma



Allí, algunas cocineras tradicionales que por más de 40 años han estado en el muelle con vista al río Magdalena, estaban oponiéndose al proyecto, debido a que temen que serán desplazadas de su trabajo y no podrán ejercerlo con esta mega obra que tiene la inversión de 26 mil millones de pesos.

En días pasados el juez había dado la orden de suspender esta obra por una acción de tutela y un pronunciamiento de la Procuraduría por supuestas irregularidades alrededor de la contratación y la falta de concertación con las cocineras.



No obstante, en la mañana de este martes, indicó que no ha habido ninguna afectación en el proceso y no se han vulnerado derechos de estas mujeres.



"No encuentra una circunstancia de debilidad manifiesta donde se esté afectando el debido proceso o la violación a los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, confianza legítima, trabajo, protesta pacífica y la dignidad humana".



Por su parte, la Alcaldía manifiesta que no ha cometido ninguna irregularidad en el proceso contractual.



"La administración Distrital siempre ha actuado y actuará respetando el debido

proceso y la normatividad impuesta por las autoridades competentes".



Melissa Múnera Zambrano

Periodista de EL TIEMPO - Bucaramanga.