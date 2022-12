Guillermo Reyes, ministro de transporte, en su visita a Santander fue contundente y fuerte al referirse al trabajo y gestión del gobernador Mauricio Aguilar.



En un video se evidencia la rabia y molestia del funcionario al referirse a la infraestructura de un colegio de Gámbita, en el que unos menores corren peligro. Además, la escasez de ambulancia para atender una emergencia en Barichara.



"Hasta que no se maten los niños y no les caiga un techo no se va a despabilar el gobernador, no hay derecho, que no cuente conmigo hasta que no arregle ese techo, son los niños. La salud también, cómo no va a haber una ambulancia, es una falta de gestión, es increíble, eso sí, pero para otras cosas son rapidísimos", decía Reyes.



Ante estas críticas de su gestión y labor como mandatario de los santandereanos, Mauricio Aguilar le respondió vía Twitter explicándole que en Barichara hay dos ambulancias y se está gestionando para una mejor atención.



En cuanto a la escuela que está a punto de caerse, se fundamentó en un correo que envió en octubre con varios requerimientos a los que no habría recibido respuesta y por la cual no hay un avance efectivo.