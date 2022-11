En el marco de los diálogos regionales vinculantes que se desarrollan en Barrancabermeja, la Ministra de minas, Irene Vélez, fue enfática en aclarar que la minería no morirá. La funcionaria expresó que eso es falso y señaló que los pequeños mineros no han podido lograr un reconocimiento de sus derechos.



"El mito que queremos acabar con toda la minería es falso, la justicia en Colombia es una realidad que se evidencia en el sector de la minería. Los mineros que logran formalizarse lastimosamente no todos están en esa condición, los pequeños mineros no han podido lograr el reconocimiento de sus derechos, y no se enteraron de procesos administrativos, de estatus de legalidad, un pequeño minero es mucho menos probable que logre el derecho al subsuelo".

La alta funcionaria manifestó que el código de minas permitirá que los mineros tradicionales logren los derechos que han estado buscando durante décadas. Añadió que el cambio debe ser responsable y gradual.



Puede leer: Libre quedó hombre que arrolló a mujer mientras peleaba con su pareja



"Ese aprovechamiento de los recursos del subsuelo permitirá que beneficie a los colombianos, se trata de cuidar el ambiente, y el código de minas debe reconocer el agua y el agua nos garantice la vida. Si no cuidamos el agua la destrucción llegará, es el caso de Santurbán, Cantagallo, Simití", dijo Vélez.



En Colombia hay más de 73 mil personas que dependen de la pequeña minería y desde el ministerio se quiere asegurar que estos ciudadanos tenga una voz a través del código de minas.

El segundo mito: el petróleo

Sobre la explotación y exploración del petróleo, también advirtió que no se acabaría. Aclaró que los contratos que hay actualmente se respetarán y que la transición a este cambio será de manera transicional, segura y responsable.



Lea también: Periodista es atracada en estación de Metrolínea: así fue su momento de pánico



"Sabemos que nos puede llevar a mayor productiva en el sector petrolero para hacer la transición necesaria, va ser gradual y segura, responsable, no pasa de la noche a la mañana, hay que planificar la transición energética, toda verificar que las fuentes de empleo no se vayan a venir abajo. Respetaremos esos contratos realizados, y estamos mirando los que están siendo suspendidos para darle garantías y fortaleceremos la gestión de los contratos".



En ANH hay al menos 330 contratos que garantizan la exploración y explotación de este recurso.

El fracking no va

Irene Vélez fue enfática en decir que tal proceso no se realizará en este gobierno. Aseguró que fue un compromiso de campaña y no está dentro del proyecto. El eje central de protección serían los recursos hídricos.

​

"Es la línea roja del gobierno, quieren asegurar que el agua es el eje central de los territorios y no está dentro el proyecto del país".

Planificación de transición energética

La ministra explicó que esos mitos mencionados anteriormente deben trabajarse, es decir, que el proceso de cambio será de manera responsable y pensando en los empleos de esas personas que han vivido por años de esas economías.



Puede leer: Las hipótesis del caso de pareja acribillada afuera de motel en Bucaramanga



"Debemos ser responsables y asegurar que estas economías territoriales se diversifiquen, nos preparamos para diversificar la canasta exportadora, trabajamos con varios ministerios buscando soluciones económicas basadas en la naturaleza, vamos tener que ayudarle a emigrar a economías productivas de manera que sigan siendo sólidos y prósperos pero desde otras matices de la economía", concluyó.