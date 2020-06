Metrolínea suspendió operación del 59 por ciento de la flota

El Sistema de Transporte Masivo, Metrolínea, a través de un comunicado, informó a la comunidad del área metropolitana de Bucaramanga que a partir de este miércoles 17 junio y hasta nueva orden no se ofrecerá el servicio en los municipios de Piedecuesta, parte de Floridablanca y Norte de Bucaramanga, debido a circunstancias contractuales relacionadas con el Concesionario de flota Metrocinco Plus.

Según conoció EL TIEMPO, la situación está relacionada con la no expedición de una póliza de garantía de una aseguradora al operador Metrocinco Plus.



Al parecer, la aseguradora solicitó un monto muy alto que el operador no pudo cubrir.



Ante esta circunstancia, el Ente Gestor, entidad que debe garantizar el cumplimiento de los contratos de concesión que se tienen con los operadores de flota Metrocinco Plus y Movilizamos y de recaudo Transporte Inteligente S.A. (TISA), tomó la decisión, en cumplimiento de las cláusulas contempladas en dicho contrato, de no permitir la operación del concesionario en mención, lo cual compromete el 59 por ciento de la operación del sistema.

En el caso que el operador Metrocinco Plus subsane la situación, el Ente Gestor procederá a reactivar la prestación del servicio en el porcentaje que le corresponde.



"Ofrecemos disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes que esta decisión traerá en la movilidad de los ciudadanos, sin embargo, es deber y responsabilidad del Ente Gestor hacerlo para garantizar una correcta y debida prestación del servicio", precisó Metrolínea.



Por el momento, cientos de usuarios del servicio se ven desde este miércoles afectados por la no operación de los buses en los sectores descritos.



Tras el anuncio de Metrolínea de suspender la operación en Piedecuesta y en otros sectores por temas contractuales con el operador MetroCincoPlus, el alcalde de Piedecuesta, Mario José Carvajal Jaimes, exhortó al Área Metropolitana de Bucaramanga como autoridad de transporte resolver con urgencia los sucesivos inconvenientes que presta el sistema de transporte masivo.



El mandatario dijo que esta situación comunicada por el Ente Gestor afectará a más de 10 mil habitantes de Piedecuesta que viajan desde el municipio a diferentes sectores para cumplir sus obligaciones laborales y demás diligencias.



El funcionario informó que para cubrir esta contingencia regresarán a Piedecuesta de manera provisional las rutas del transporte colectivo convencional, el cual por años prestaron el servicio a la ciudadanía.



Sostuvo el mandatario que estará a la espera del pronunciamiento del Área Metropolitana para atender de manera diligente esta nueva eventualidad de Metrolínea que genera perjuicios a los pasajeros.



BUCARAMANGA