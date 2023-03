Dos reuniones que se tuvieron esta semana no salvaron al ente gestor del sistema de Transporte Masivo Metrolínea, de una crítica situación económica por la que pasa al deber 300 mil millones de pesos en demandas y fallos.



Desde el 2020, la entidad que administra el sistema entró a la ley 550 para resolver está crisis, sin embargo, a la fecha no se ha podido solucionar y sigue registrando bajas.



Los acreedores no aceptaron la propuesta del ente gestor que se basaba en pagar la deuda a un tiempo de 20 años con un plan de pagos, pero, este ajuste no fue recibido y el proceso se decretó desierto.

Siendo así, no hubo votación y el paso a seguir es que la Superintendencia de Transporte debe toma la decisión de qué va a pasar con el ente gestor.



Juan Carlos Estrada, presidente nacional del Sindicato Nacional de Transporte, y trabajador de Metrolínea, dijo que lo más factible es que el ente gestor sea liquidado y la Superintendencia debe buscar otra entidad que administre el sistema de transporte.



Aseguró que aun estando en esta dificultad, Metrolínea seguirá prestando el servicio.



Las cifras de los usuarios son aterradoras, diariamente se prevé que se movilizan en el sistema de 18 a 20 mil usuarios, teniendo en cuenta que la proyección estándar es de 370 mil pasajeros.

