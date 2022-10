Preocupa la situación en Bucaramanga en donde se encontraron cuatro menores de edad que estaban siendo utilizados para la mendicidad en diferentes semáforos de la capital de Santander.



Puede leer: Alerta en Santander por lluvias: varios municipios en emergencia​

Los niños eran instrumentalizados por sus padres para pedir limosna en el Centro y Cabecera.



Según la información de las autoridades, los padres y niños no eran migrantes si no oriundos de Bucaramanga y otras regiones del país.



Puede leer: El calvario que vivió colombiano en domiciliaria por deberle 300 mil a la Dian



"Fueron trasladados a la Comisaría de familia, enviamos la información del ICBF, nos preocupa, no eran migrantes y ciudadanos colombianos", dijo Melissa Franco, secretaria del interior de la capital de Santander.



El otro caso se originó el fin de semana en Barrancabermeja, en donde se dispusieron cuatro niños al Instituto del Bienestar Familiar, ya que también estaban en esa condición.