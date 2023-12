Melissa Martínez estaría saliendo con hijo de excontralor tras divorcio con futbolista

Luego de conocer la separación entre la presentadora Melissa Martínez y el futbolista Matías Mier que fue noticia de farándula en Colombia.



Se conoció que la comunicadora podría estar en una nueva relación amorosa con Andrés Anaya, hijo del excontralor de Santander, Fredy Anaya.



Todo parece indicar que estarían saliendo, puesto que la presentadora estuvo este fin de semana en Bucaramanga en donde subió varias historias de todo lo que hacía en la ciudad de los parques.



Historias publicadas por Melissa Martínez y Andrés Anaya. Foto: Captura de video

En una de ellas subió la foto de una paella en el que aseguraba que le estaban cocinando.



"No voy a decir que metí mano porque no he hecho nada, solo vine a comer", dijo en el vídeo mostrando la paella.



Otra historia fue de una copa de vino y de fondo una camisa con un símbolo en la misma.



Historias publicadas por Melissa Martínez y Andrés Anaya. Foto: Captura de video

La conexión entre estos dos personajes se evidenciaría con las publicaciones en el feed de Instagram que hizo Andrés Anaya.



Una de ellas es la paella que publicó Melisa Martinez, otra la camisa de Andrés que sale de fondo con la copa de vino y una tercera imagen en blanco y negro en el que abraza a una mujer sin mostrarle la cara, pero el vestuario sería el mismo que publicó la presentadora en una de sus historias.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga

Escríbeme: melmun@eltiempo.com