Para el 9 de septiembre estaba programado un megaconcierto que tendría lugar en la ciudad de Bucaramanga. En él, se presentarían aproximadamente 11 artistas de diferentes géneros musicales.



Los cantantes invitados eran: Carlos Vives, Zion y Lenox, Blessd, Rey Ruiz, Wilfrido Vargas, Omar Geles, Alzate, Kelly Cárdenas, Cayito Dangond y Los Inquietos del Vallenato.

Sin embargo, el clima no dio tregua y lo que parecía una llovizna inocente se fue intensificando. Sobre las 11 de la noche y cuando solo un par de artistas habían presentado su show, el aguacero hizo que los organizadores suspendieran el concierto y luego de una hora de espera uno de los voceros salió a dar la noticia.



"Desafortunadamente esto es fuerza mayor, no pudimos hacer nada, lo intentamos, nos demoramos dos horas intentando volver a arrancarlo. Los artistas no se van a presentar. Los artistas están en Bucaramanga, los 8 están reunidos en este momento y por su integridad física por miedo a que se electrocuten, por miedo a que haya un accidente ellos no se pueden presentar pero lo quieren reprogramar".



De inmediato los abucheos se empezaron a escuchar en el Estadio Alfonso López, lugar donde se estaba dando el megaconcierto, y la gente empezó a mostrar su molestia.



En su pronunciamiento, indicó que quienes deseen soliitar el reembolso del dinero de las boletas, podrán solicitarlo a partir del próximo lunes, a través de la misma plataforma en la que adquirieron las entradas.



No obstante, Rafael Pedraza Producciones no ha emitido ninguna comunicación por medio de sus redes sociales hasta el momento, ni con información detallada de la devolución, ni tampoco sobre cómo se reprogramaría el evento.

Cosas que pasan. Reprograman mega concierto de #Bucaramanga @carlosvives @zionylennoxpr y otros artistas no se pudieron presentar. pic.twitter.com/8Dh5gxy80l — Mely Múnera (@MelyMunera) September 10, 2023

