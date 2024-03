La historia de 'horror' de colegio que debió estar listo en febrero y solo hay potrero

Un nuevo hecho de presunta corrupción se está denunciando en Santander, específicamente en el municipio de Suaita, en donde un colegio debió ser entregado el pasado 12 de febrero y luego de un mes de esa fecha no hay nada construido, solo un potrero abandonado y vigas.

La denuncia la hizo el gobernador de Santander, el general en retiro Juvenal Díaz, quien catalogó esta situación como un 'horror' debido a que hay presuntas irregularidades.

Contó que hace dos años se dio a conocer que se iba a construir este colegio, llamado Lucas Caballero, en donde se pagaban 25 millones para escoger el lugar donde se iba a llevar a cabo la obra, contrato que hizo la alcaldía en su momento, y solo tenía un lapso daban 45 días para su ejecución.

Según lo manifestó en X, hay un documento que adjunta en el que asegura que esta obra se podría convertir en un elefante blanco.

El mega colegio, que hoy solo es cemento, tendría la inversión de 15,280 millones de pesos para construir 12 aulas de clase, un auditorio, canchas y salas virtuales.

Según el gobernador, este contrato está envuelto en presuntos sobre costos y tiempos no cumplidos.

Hace dos años, quien estaba a cargo de ese municipio era Elquin Chacón, quien falleció el año pasado por cuestiones de salud, a sus 35 años. Pero quien estaba al mando, era el exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar, que, en su momento, la comunidad de Suatia hizo protestas para evitar que se construyera la mega obra, bajo el fundamento de que no se necesitaba y el lugar no era apto para realizarla.

Alertas emitidas

El diputado Guivanni Leal fue el primero que le puso la lupa a este contrato y al dinero que se iba a gastar. Contó que se alertó desde un principio que había malos diseños del megacolegio, el lugar no era el apropiado porque puede haber deslizamientos, y por temas ambientales y seguridad la zona no es estable y segura para los menores.

La obra solo está en un 20% de avance del cual se le ha pagado al contratista 3.300 millones de pesos y ahora está pidiendo una adición de 5 mil millones.

Leal contó que el contrato está suspendido y a pesar de ya incumplir su entrega, se dejó plazo para junio del 2024, lo cual tampoco será posible, ya que faltaría casi el 80 por ciento para construirse.

"Sobre ese terreno pasa una línea de tensión de la Electrificadora de Santander, eso es un riesgo para los niños, al iniciar el proceso de contratación no se tenía claridad de diseños, es más, a hoy no hay diseños claros y definitivos, es una zona de riesgo, tendrían que hacerse nuevas inversiones, era un contrato innecesario, ahora piden, es un flagrante robo en contra de los santandereanos, vulneran una comunidad educativa", dijo el diputado a EL TIEMPO.

Son muchas dificultades que enlodan este contrato, presupuesto que viene de regalías.

La obra no era necesaria

El municipio de Suaita tiene cuatro colegios, entre estos, el Lucas Caballero, otra institución con el mismo nombre de este nuevo proyecto, pero asegura la comunidad y el diputado que esa institución está en muy buen estado y solo se necesitaba de mejoramiento de infraestructura.

"Hay un aljibe de agua, hay cultivos de café, hay condiciones en el que se puede generar el crecimiento en el sector agropecuario, ese colegio está bien, no era necesario eso".

Carlos Silva, quien hace parte de la comunidad de Suaita, le dijo a este medio que no invertirse en esa obra y es una muestra clara de presunta corrupción.

Comentó que cuando se supo que se iba a realizar esta obra, se hizo plantón, protestas y el caso se dio a conocer al gobierno nacional, pero aun así este proceso no se frenó.

"El municipio no necesitaba ese colegio, ese lote es un lote no apto, había dictámenes de que ese lote no daba para soportar el peso, pero movieron influencias. Iniciaron movimiento de tierra y hay como 8 columnas para levantar el acta del inicio de obra y sacar el anticipo. La Asamblea vino a Suaita y sesionó y se advirtió al alcalde fallecido", describió.

