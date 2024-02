Los detalles del caso que llevó a reconocido cirujano a la cárcel por brutal goliza

Luego de varios años de lucha se acaba la pesadilla para la médica María Paula Pizarro, una mujer quien tuvo la valentía de denunciar una brutal golpiza que recibió por parte de su expareja sentimental en el 2021.



Se trata del médico cirujano, Antonio Figueredo. Luego de varias audiencias se conoció la sentencia condenatoria contra este sujeto quien tiene endilgado los delitos de violencia intrafamiliar, lesiones personales y acceso carnal violento.

Antonio Figueredo en el video institucional. Foto: EL TIEMPO

Autoridades confirmaron que recibiría una condena de16 años de prisión, decisión dada en primera instancia, luego de conocer el atroz maltrato al que fue sometida María Paula Pizarro, quien salió del país por seguridad.



La historia de esta mujer se conoció a nivel país por sus imágenes, que en su momento fueron aterradoras, en donde su cara quedó totalmente desfigurada y con moretones.



En varios testimonios que entregó a EL TIEMPO, contó que tuvo que someterse a un cambio dental debido a que perdió uno de sus dientes. Cuenta, además, fue maltratada en varias ocasiones en esta relación que tuvo con el médico mientras ella realizaba sus prácticas en un hospital reconocido de Floridablanca y Piedecuesta. ​

El penalista Jaime Lombana en audiencia contra el médico Figueredo. Foto: Archivo particular

Ante un juez con funciones de control de garantías, un fiscal de la seccional Santander judicializó a Antonio Figueredo, médico cirujano, por los delitos de acceso carnal violento agravado en concurso heterogéneo con violencia intrafamiliar agravada. pic.twitter.com/9isSBiNRs2 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) January 5, 2022

Durante estos 198 meses el médico cirujano tampoco podrá ejercer ningún cargo.

María Paula Pizarro y Antonio Figueredo. Foto: EL TIEMPO

Su historia

María Paula comenzó sus trabajos en la Unidad de Cuidados Intensivos del HIC y, sin saber que todo se convertiría en una pesadilla, allí conoció a Figueredo, quien es cirujano cardiovascular.



Sus primeros relacionamientos fueron netamente profesionales, pero, al pasar el tiempo, iniciaron las invitaciones a montar bicicleta y compartir en entornos que no eran de trabajo.



La enfermedad del abuelo de la víctima habría sido la excusa perfecta para acercarse a la familia de Pizarro, teniendo en cuenta que todos laboraban en la misma entidad.



“Él me comenzó a llamar la atención a finales de abril del 2021, me involucré con él. La vida de mi abuelo dependía de una cirugía de corazón: esa fue la puerta para una violencia física, verbal y de todas las maneras posibles. Antonio me atendía, me llevaba cosas, me daba regalos; cumplí años, me regalaba cosas. Yo estaba frágil porque en julio murió mi abuelo; él me decía que mi abuelo me lo había enviado para salvarme”, le dijo María Paula en exclusiva para EL TIEMPO.



“Él comenzó a amenazarme de que no contara nada de la relación. Me dijo que si contaba, iba a echar a mi papá”, dijo.



La mujer de 29 años relató que la primera agresión física, verbal y emocional fue el 29 de agosto del 2021, cuando llevaban cinco meses de relación. Una discusión llevó a que Figueredo la escupiera y la golpeara en varias partes del cuerpo, según su versión.



“Me decía vulgaridades; fueron muchas groserías. Luego de una discusión, me pegó en el ojo, brazo izquierdo, en el pecho y me escupió. Fue la primera golpiza”, relató.



María Paula estaba enamorada y, aunque se llenó de indignación, le dio una oportunidad, ya que él la pretendía constantemente.



“Terminé con él, le dije que eso no podía seguir. Me fui para Bogotá a presentar un examen para anestesiología. Antonio me seguía hablando, lo bloqueé. Me hablaba por el celular de su hijo, me decía que nos viéramos; yo le decía que no. En septiembre, caí; estaba enamorada. Él me decía que no iba a volver a pasar”.



El papá de María Paula cumplió 50 años a finales de septiembre, fiesta a la cual estaba invitado Antonio Figueredo, y allí le hizo varios reclamos por hablar con varios amigos.



“En octubre me fui para un viaje largo, pero en septiembre se obsesionó y me insistió en que tuviéramos una hija; quería que se llamara Macarena. Ya en octubre, en el viaje, me llamaba desesperadamente que con quién estaba. Ahí me escribieron de un perfil falso de Instagram”.



Pizarro volvió del viaje que tuvo con su familia y, en seguida, se encontró con el reconocido médico, quien tuvo el segundo episodio de agresión con ella.



“Estaba rojo. Me rompió la camisa, me haló del brazo, me pegó otra vez. Yo dije ‘ya no más, no puedo estar contigo’ ”, dijo luego de que había publicado unas fotos en vestido de baño y por las que supuestamente Figueredo habría perdido el control por segunda vez.

Fue agredida por su pareja Foto: Tomada del Instagram

Su fuerte golpiza

El 13 de noviembre del 2021 Antonio Figueredo y María Paula Pizarro quedaron en salir a celebrar la promoción de puesto del médico cirujano.



En medio de la rumba, la pareja tuvo varias discusiones y finalmente se fueron a un motel. Mientras María Paula dormía, el supuesto agresor se reenvió todas las conversaciones que ella tenía con sus compañeros de trabajo.



Al despertarse, nunca imaginó que comenzaría la tragedia. Figueredo le pegó un primer puño —María Paula asegura a este medio que fue uno de los golpes más fuertes—, enseguida la haló del cabello y la tiró al piso.



El médico siguió agrediéndola con patadas y puños. Volvió y la lanzó a la cama y siguió con la golpiza desenfrenada y sin pudor.



“Es el puño más fuerte en el ojo. Me coge del pelo, me bota la cama con toda su fuerza, me sigue pegando. Caí en el piso, me pega un puño en el mentón, me paro, y me pega patadas en la parte de los pulmones. Me botó a la cama. Yo ya no tenía fuerzas. Este señor estaba tan excitado que luego tuvo intimidad conmigo sin mi consentimiento. Le forcejeé, lo empujé, le dije que cómo era capaz de hacerme eso”, relató en EL TIEMPO.



María Paula estaba en shock. No entendía lo que estaba pasando. Tenía mucho dolor en su cuerpo. Los dos se montaron en el carro y seguían discutiendo. Mientras eso pasaba, llamó a su mamá desesperada y le dijo: “Mamá, me acaban de pegar y quien me pegó fue Antonio Figueredo”.



Fue ahí que presuntamente Figueredo, con otro puño, le fracturó los dientes cuestionándola de por qué lo delataba de esa manera con la mamá.



Tanto fue la desesperación del momento, que ella pensó que iba a perder su vida, ya que él decía agarrándose la cabeza: “No sé qué hacer contigo”.



“Antonio paró el carro, se volteó y me miró, me dijo que cómo era capaz de defraudarlo, de contarle a la gente. En ese momento, me pegó un puño, me intentó quitar el celular para perder toda evidencia. Ahí me fracturó los tres dientes”.



Finalmente, llegaron al HIC y, en medio de la desesperación, el médico cirujano le decía que le había dañado su vida y la imagen al contarle a su mamá. A pesar de todo esto, incluso le habría propuesto que se fueran para Cúcuta.



“Me decía: 'No sé qué voy a hacer con usted, no sé qué voy a hacer con usted’. Yo pensé que me iba a matar”.



María Paula logró irse en su carro hacia la casa de su mamá y, al siguiente día, el 14 de noviembre, puso la denuncia por violencia intrafamiliar.



“Yo estaba enamorada, me sentía mal. El psicólogo me dijo: esto les pasa a todas las mujeres que sufren de esta violencia intrafamiliar, simplemente los hombres las manipulan, las amenazan, las intimidaban”.



Al parecer, Figueredo seguía insistiendo con que la amaba y le propuso irse a Cúcuta, a lo cual María Paula se negó y comenzó el proceso penal con Fiscalía.

Denuncia violencia física y emocional Foto: Tomada del Instagram

Agresiones sistemáticas contra otras mujeres

El médico es acusado de golpear a las denunciantes en repetidas ocasiones. Foto: Twitter @juliherrerap y Sociedad Interamericana de Cardiología

Este no fue el único caso que se hizo público. A penas María Paula Pizarro denunció, aparecieron al menos 15 víctimas por supuestas agresiones físicas, pero solo dos decidieron darlo a conocer a los medios.



Uno de ellos fue el de otra médica, Erika Plata, con la que tuvo un similar modus operandi. Fue una relación que sostuvo en el 2013 con el cirujano plástico.



En su momento, relató que el día que pensó que iba a morir fue cuando Figueredo la agredió en su apartamento en Bogotá.



“Él ingresó, me empujó la puerta. Le dije que se fuera; ahí comenzó a golpearme, me botó al piso, me arañó, me bajaba los pantalones, la ropa interior, y le pegué y me encerré en mi habitación”, contó Erika Plata, quien dijo que denunció en la Fiscalía, pero no hubo avance en la investigación.



En el 2015, también se conoció otra denuncia de supuesta agresión física contra otra mujer que no quiso dar su nombre en su momento. La golpiza fue similar: fue agredida, halada en su cabello, le rompió uno de sus dientes y recibió un sinnúmero de insultos.

Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.