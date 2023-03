Científicos de la Universidad Industrial de Santander, UIS, tras un año de investigaciones, emitieron una alerta inminente con un medicamento que es fundamental en el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda (LLA), que es un cáncer que se produce con frecuencia en niños.



El estudio realizado y dado a conocer a principios de febrero reveló que el medicamento L- asparaginasa (L- ASNase) que se les suministra a los menores en medio de las quimioterapias y, que se supone debería frenar las células cancerígenas, no está causando el efecto contundente contra esta enfermedad.

"En Colombia estamos en un 60 por ciento de supervivencia, estamos muy por debajo de los que se deberían curar los niños. Dentro de las hipótesis que tenemos es la calidad del medicamento",

Es decir, que esta medicina, que viene desde la India, no está frenando la patología y esto es sumamente preocupante, ya que los pacientes que padecen esta enfermedad y reciben dicho tratamiento estarían ilusionados y esperanzados de poder superar el cáncer.



Según Agustín Contreras Acosta, hematólogo, oncólogo pediatra y presidente de la Asociación Colombiana de Hematología y pediátrica, ASHOP, con este medicamento, nueve de 10 niños se curan en el mundo.



Sin embargo, esto no pasaría en esa proporción en Colombia, al parecer, porque la que llega al país viene de un cuestionado laboratorio de la India.



"El medicamento hace parte de las quimioterapias para el tratamiento y en países de altos ingresos la supervivencia de esta leucemia es del 90 por ciento. Este es el más importante y con esos se consiguen tasas de supervivencia del 90 por ciento. En Colombia estamos en un 60 por ciento de supervivencia, estamos muy por debajo de los que se deberían curar los niños con esta enfermedad. Hay muchos factores y dentro de las hipótesis que tenemos es la calidad del medicamento", dijo el experto.

Quienes la padecen, tienen que enfrentar una enfermedad poco común que, tras una fase sin síntomas, puede generar signos como fiebre, sudores nocturnos y cansancio. Foto: iStock

Agarramos seis asparaginasa y nos encontramos con la desagradable sorpresa que tres no estaban funcionando, es decir, el 50 por ciento del estudio no sirven,

Esta alerta no solo se generó en Colombia, hace un tiempo en Brasil se dieron cuenta que este mismo fármaco traído de la India no estaba causando el efecto que necesitaban los menores y por eso cancelaron su distribución para tratamientos con cáncer.



Agustín dijo que, en la investigación entre la Universidad Industrial de Santander, UIS, y la Asociación Colombiana de Hematología Oncológica, ACHOP, tomaron prueba a seis medicamentos y tres no causaban el efecto en el paciente.



"En Brasil volvieron a un producto de buena calidad y se dieron cuenta que se curaron menos, desafortunadamente. Nosotros hicimos el estudio en fondo, agarramos seis asparaginasa y nos encontramos con la desagradable sorpresa que solamente dos estaban alcanzando una actividad adecuada, uno intermedio y tres no estaban funcionando, es decir, el 50 por ciento del estudio no sirven y ese medicamento se les está entregando a los niños", aseguró el médico Contreras Acosta.

Niños con cáncer Foto: Archivo EL TIEMPO

¿Qué hace el medicamento?

Le disminuye una sustancia importante para que las células cancerígenas se multipliquen, una de las cosas que cambió la historia de la leucemia fue eso.

Las personas que sufren de leucemia tienen una sustancia que se llama Aspargina, que necesitan las células malignas para multiplicarse, es como una especie de alimento.



Según los médicos especializados, lo que hace la asparaginasa es disminuir los niveles de células cancerígenas con el fin de que ese elemento desaparezca del cuerpo y evite la expansión del cáncer.



"Le disminuye una sustancia importante para que las células cancerígenas se multipliquen, una de las cosas que cambió la historia de la leucemia fue eso, la supervivencia antes estaba por debajo del 50 por ciento y uno de los medicamentos que aumentó la supervivencia fue la asparaginasa", dijo el investigador.



Este estudio que se dio a conocer en enero, fue enviado al Ministerio de Salud a principios de febrero y la institución se lo notificó al Invima, luego de tres semanas, pero al momento no han recibido ninguna respuesta. Sin embargo, los expertos están preocupados, ya que para estos temas de salud piden celeridad, debido a que cada día que pasa podrían estar salvando la vida de un niño con leucemia.

El estudio se realizó invitro. Foto: iStock

"El estudio lo hicimos invitro no con pacientes, colocamos las células malas, el medicamento y mediante un aparato vimos que estas células malas no desaparecieron como debían desaparecer, comparándolo con los otros dos productos que sí mostraron resultados, pues las células malas desaparecieron, pero con los otros tres no disminuyeron nada".



Los científicos de la UIS sienten que es necesario que este fármaco se frene lo más pronto posible porque puede aumentar la recaída en pacientes.



Este estudio de la UIS y de ACHOP se publicó en diciembre del año pasado en una revista científica internacional de Estados Unidos llamada Pediatric Blood & Cáncer, teniendo en cuenta que este tipo de artículos son muy exigentes con los estudios de medicamentos.



El fármaco cuestionado es de bajo costo porque viene de la India y se entrega en dos fases del tratamiento de quimioterapia, en la inducción se suministran ocho dosis y en la reinducción, serían cuatro dosis.



"Habitualmente la EPS autoriza el medicamento y la que pone el medicamento es la IPS. Estamos seguros de que la mortalidad tiene que ver por el medicamento que no está funcionando".



Según Claudia Sterling, vicepresidente de asuntos corporativos de Femsa salud-Cruz Verde Colombia, este medicamento no tiene registro Invima en Colombia y se hace una importación como vital no disponible y el precio varía.



"Toca pedir una autorización al Invima, que se llama autorizaciones de vitales no disponibles, El Invima autoriza, se demora un mes en aprobar, y esto varía dependiendo del precio del dólar, pero aproximadamente está entre un millón o millón doscientos, dependiendo de los costos de importación, no es un medicamento que se consiga en droguerías, es por orden médica institucional, de algún médico o EPS", dijo Claudia Sterling.

Reacciones de fundaciones que ayudan a gente con cáncer

La Fundación Esperanza Viva, que ayuda a niños con Leucemia y otros tipos de cáncer en general, indicó que es alarmante este estudio y se cuestionó sobre el control de calidad que se hace en los mismos medicamentos que le son suministrados no solo a menores, sino a pacientes que padecen la enfermedad.



"Cómo es posible que, si se piden requisitos, uno de los más importantes es la calidad. Hay que tener en cuenta que no todo lo barato es bueno, tendrían que hacerse estudios completos por cada medicamento, dónde está la farmacovigilancia, ¿qué pasó?, ¿dónde el control de calidad?", cuestionó Nury Esperanza Vilalba, creadora de la fundación.



Resaltó que desde hace meses se estaba cuestionando el por qué había recaída en niños y dijo que esta podría ser una de las razones.



"Habría que revisar todos los lazos de los niños que recibieron este medicamento, y mirar cuál fue la respuesta y si esto repercutió en los resultados y tendría que haber responsables, tienen doble protección constitucional", finalizó.

MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

CORREPSONSAL DE EL TIEMPO BUCARAMANGA

TWITTER: @MELYMUNERA