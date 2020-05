Médica denunció que fue despedida por solicitar elementos de seguridad

El hecho fue denunciado públicamente por la doctora Paola Zambrano, quien aseguró haber perdido su puesto en el Hospital integrado San Juan de Cimitarra (Santander).

Luego de dos años trabajando en este centro médico, Zambrano, quien se desempeñaba allí como coordinadora médica desde que inició la emergencia por la pandemia del covid-19, asegura que haber pedido tapabocas, overoles y demás elementos de bioseguridad de buena calidad fue la causa aparente de su despido.



Zambrano cuenta que el inicio del problema se dio cuando llegó un pedido de tapabocas y overoles al hospital. “Los implementos llegaron sin ficha técnica, los tapabocas eran artesanales y estaban hechos con telas desechables(…) luego los cambiaron y mandaron unos N95 que se rasgaban con facilidad, teníamos que pegarlos con esparadrapo”, hecho que fue reportado por la médica ante la gerente del hospital vía correo electrónico.

Ex coordinadora médica del hospital de #Cimitarra, Paola Zambrano, denuncia que fue despedida del centro médico por solicitar insumos de buena calidad en materia de #Bioseguridad para afrontar la #pandemia del #covid19. pic.twitter.com/VVsOXkkhwm — ADN Bucaramanga (@ADN_Bucaramanga) May 8, 2020

La médica también denunció que nunca fue posible entregarle a todo el personal de la salud su indumentaria correspondiente. “La gerente decía que no se le iba a entregar a todo el personal porque, como no había todavía riesgo, podían utilizar el overol cuando hicieran las muestras, lavarlo y luego dárselo a otra persona”.



Para evitar contaminar sus propios uniformes, Zambrano aseguró que se ponían el overol únicamente con ropa interior debajo, pues no contaban con uniformes desechables para el uso correcto de este implemento.



“La molestia surgió a raíz de todo esto y por eso me despidieron” asumió la médica, pues en el correo en donde se le adjuntó la liquidación de su contrato informándole de su despido, no se le fue especificado el motivo.



Esta redacción intentó comunicarse en repetidas ocasiones con la gerente del centro médico, Andrea Navarro, para conocer su versión sobre la denuncia, pero no se obtuvo una respuesta.



BUCARAMANGA