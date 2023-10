Gobernador de Santander tuvo reunión en la CAS tras suspender elección del director

Es incierto lo que sucedió a puerta cerrada en la autoridad ambiental de Santander, CAS, ubicada en San Gil, luego de que el gobernador del departamento, Mauricio Aguilar, llegara a este municipio turístico y se encerrara con varios funcionarios de esta entidad.



Ayer, 25 de octubre, en la mañana se canceló la elección del nuevo director de esta autoridad porque ocho fueron recusados por presuntos intereses políticos.



Esto prende las alarmas en las diferentes autoridades y veedurías debido a que, al parecer, el gobernador no podría o no tendría que reunirse con los funcionarios tras el proceso de la elección. Según el ministerio de ambiente este tipo de encuentros no se podría realizar.

Según medios locales, la reunión culminó sobre las 8:30 de la noche y el mandatario de los santandereanos no quiso dar declaraciones.



Periodistas que viven en el municipio de San Gil lo esperaron hasta el final, pero no hubo ningún pronunciamiento.



Al momento se conoce que para participar en el cargo del director de la autoridad ambiental hay 69 personas, entre esas Alexcebith Acosta, quién es el actual director de la entidad.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.