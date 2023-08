Fuertes críticas recibió el gobierno de Gustavo Petro por parte del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, tras los contantes llamados que se han hecho a que atiendan las situaciones de orden público en el departamento que se relaciona con grupos al margen de la ley, reclutamiento de menores y abuso excesivo de dichas personas en colegios.



Este destape de cartas del mandatario se debió a que en videos se evidenciaría la presencia de supuestos miembros de disidencias de las Farc, patrullando con armas de largo alcance en Puente Sogamoso, Puerto Wilches, haciendo grafitis y haciéndose pasar por el frente 12 de la segunda Marquetalia.

Esto es muy grave. Sucedió en Puente Sogamoso, Puerto Wilches. Patrullaje supuestamente por parte de disidencias de las Farc. Autoridades analizan la veracidad de los vídeos. pic.twitter.com/rQFqa3QzvR — Mely Múnera (@MelyMunera) August 10, 2023

"No pueden coger a instrumentalizar a nuestros territorios, ya estamos cansados de tanta desconexión del gobierno, de la falta de interlocución, de falta de apoyo a la fuerza pública,

Aguilar contó que parece ser que este patrullaje se dio también por el aniversario de Jacobo Arenas, extinto comandante de las Farc.



Hizo un llamado y 'jalón' de orejas al ministro de defensa, del interior y al presidente de Gustavo Petro. Indicó que es el momento que estas autoridades se "amarren los pantalones", para que no se regrese a la época de la insurgencia.



"No pueden coger a instrumentalizar a nuestros territorios, ya estamos cansados de tanta desconexión del gobierno, de la falta de interlocución, de falta de apoyo a la fuerza pública", dijo.

Recordó todas las denuncias que se han registrado en varios municipios por presencia del Eln y ahora de las Farc. Dentro de los ejemplos mencionó la aparición de panfletos en el Playón, presencia de grupos al margen de la ley en Puerto Parra, Cimitarra, y ahora Puerto Wilches.



Dijo que con este desgobierno se le está abriendo las puertas a la delincuencia y dando vía libre para la instrumentalización de menores en el hurto, extorsiones, y secuestros.

Patrullan Puerto Wilches Foto: ARCHIVO PARTICULAR

Se roban el ganado, las lanchas, los motores, estamos volviendo a las épocas del terrorismo, de violencia de zozobra, donde ganaderos y palmicultores están atemorizados,

"Se roban el ganado, las lanchas, los motores, estamos volviendo a las épocas del terrorismo, de violencia de zozobra, donde ganaderos y palmicultores están atemorizados, yo he denunciado eso y no hemos tenido esa voz de apoyo del Gobierno nacional, no recibimos ni una llamada, nuestra fuerza pública está maniatada, ya es hora de que aparezcan", fue enfático en decir.



Indicó que luego de un consejo de seguridad en Puerto Wilches se pudo evidenciar que estas seis personas que aparecen en el video son del Sur de Bolívar.



El gobernador dijo que el proceso de paz en este gobierno comenzó mal, ' con el pie izquierdo', pues no se siente la voluntad de la dejación de armas, de secuestros y extorsiones.



"¿Qué proceso nos espera? Hay un déficit de nuestra fuerza pública. No hemos visto que se motive al joven bachiller para que haga parte del Ejército. Hay más motivación a la insurgencia y en lo grupos en la margen de la ley para que sigan delinquiendo, esa es la desidia más grande, y que el joven termine perdiéndose en grupos delictivos y terminar como un delincuente y sí el estado premiarlo", puntualizó.



Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.