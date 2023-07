Durante esta semana, un grupo especializado de la Corte Suprema de Justicia viajó a Bucaramanga para conocer varios testimonios de que Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, habría tenido supuestos nexos con paramilitares entre los años 2019 y 2010 para las elecciones como senador de la época.



Puede leer en contexto: Citan a testigos que relacionarían a Mauricio Aguilar con el paramilitarismo



El exsenador respondió a los señalamientos a propósito del desfile del 20 de julio y dijo que se encuentra tranquilo.

Aguilar destacó que su actuar ha sido de manera positiva para beneficiar a la sociedad.



"Yo lo que puedo decirles es que tengo tranquilidad, he actuado ante el manto de la ley y mi Dios, es una denuncia del 2010, he demostrado la transparencia, lo que es la ley, mis abogados están al frente, estoy tranquilo, sin duda, la defensa va a responder, he actuado bajo al manto de mi Dios. No hay un funcionario público que esté exento de denuncias y anónimos, Mauricio Aguilar está tranquilo", explicó ante las acusaciones.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO- Bucaramanga​