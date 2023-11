Mauricio Aguilar le dice mentirosa a Susana Muhamad tras acusaciones sobre la Car

Susana Muhamad, ministra de ambiente, alertó en redes sociales las supuestas irregularidades que se han originado alrededor del proceso de la elección del director de la Corporación Autónoma de Santander, CAS.



La jefe de esta cartera indicó que por segunda vez se intenta forzar la elección sin que se haya terminado el trámite de recusaciones de la Procuraduría y sin cumplir los tiempos de los estatutos en el que supuestamente el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, estaría involucrado.

#AlertaCAR | 20 Corporaciones Autónomas Regionales ya eligieron directores y faltan 13 por decidir. En el seguimiento de #EleccionesCAR, evidenciamos:



📌 Convocatorias irregulares.

📌 Recusaciones a delegados del Gobierno.

📌 Elecciones forzadas.



Conoce el informe completo. pic.twitter.com/FPpKmQHGMs — Susana Muhamad (@susanamuhamad) November 22, 2023

A esta situación, el gobernador Aguilar no demoró en responderle en redes sociales a la ministra, la cual le dijo que no mintiera ante esas declaraciones, incluso, insinuó que quien dilataba el proceso para beneficio personal era la funcionaria.



"Ministra por favor no mienta. Lamento que a la fecha desde su ministerio se sigan apoyando acciones dilatorias y difamatorias para postergar la elección del director de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS. Le recuerdo que fue su delegado quien decidió adoptar la recusación de la persona suplantada con argumentos falsos", dice en X.



Además, le pidió que rectificara sus declaraciones que supuestamente faltan a la verdad.



"La citación a la sesión extraordinaria del pasado martes, se realizó el 16 de noviembre de 2023, es decir, con anticipación de más de tres días calendario, razón por la cual no existió ningún tipo de inobservancia, como usted lo afirma", culminó su trino. ​

Ministra por favor no mienta.

Lamento que a la fecha desde su ministerio se sigan apoyando acciones dilatorias y difamatorias para postergar la elección del director de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS.



Le recuerdo que fue su delegado quien decidió adoptar la… https://t.co/fsWqOthx7i — MAURICIO AGUILAR HURTADO (@MAguilarHurtado) November 23, 2023

Melissa Múnera Zambrano

Corresponsales de EL TIEMPO - Bucaramanga