Se acabó la espera e incertidumbre para los parientes de Reiner Marín Carvajal, un sujeto de 36 años de edad, nacido en Santa Marta, con dos hijas y quien fue asesinado con dos tiros de gracia por la comunidad de la zona rural de Landázuri, en la madrugada del 11 de septiembre. Este homicidio se cometió por ser uno de los presuntos verdugos de cuatro integrantes de una familia de la vereda Buenos Aires.



Tras varios días de ansiedad y angustia de la familia, Medicina Legal en Bucaramanga entregó el cuerpo para darle cristiana sepultura y poder vivir el duelo que también enluta a los allegados de Marín.

El cadáver del presunto homicida fue trasladado a Cúcuta y allí será velado y sepultado.



Una familiar de Marín, que pidió no dar su nombre por seguridad, habló en exclusiva con EL TIEMPO y cuestionó la forma como murió Reiner, ya que las autoridades aseguran que la comunidad lo linchó y lo maltrató, pero en imágenes aterradoras que pudo conocer este medio, el presunto homicida no tiene índices de tortura. Se pudo evidenciar que su cuerpo registra heridas de arma de fuego: una en la frente y otra al lado de un hombro.



"He preguntado, a mí me dicen que la comunidad lo linchó, mi hermano no aparece con golpes de ningún lado, él no está revolcado. Mi hermano tiene tiros de gracia, tiene uno en la frente. La comunidad está armada, no sé con qué lo mataron. No sé si la comunidad de allá mata así, quiero que me expliquen", dijo un familiar, en exclusiva para EL TIEMPO.



Esta persona explicó que otro asunto que le causa suspicacia en todo este macabro asesinato fue que, a Medicina Legal, en Bucaramanga, el cuerpo de Reiner Marín llegó sin documentos, quizá para involucrarlo como uno de los asesinos de la familia del docente Álvaro Díaz.



"Mi hermano estaba sin papeles, él era detallista con la billetera, él siempre iba con los papeles. A mi hermano tuvieron que quitarle los papeles para hacerlo pasar por lo que están diciendo", señaló.



Finalmente, la pariente indicó que Reiner Marín no es el asesino de esa familia, ya que era la mano derecha de Álvaro Díaz.



"Que se encargue la justicia de eso, pero mi hermano no es el asesino y no es venezolano, él es nacido en Santa Marta. Él era solo trabajador. Él no tiene deudas con ninguno ni préstamos. Él me llamaba y me pedía prestado. Lo que les mandaba a mis sobrinas era lo mínimo para tener una deuda con el señor, como dicen" concluyó.

