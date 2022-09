La venganza por la atroz masacre de una familia en Santander que terminó con otra masacre, de los presuntos asesinos, evidencia los extremos a los que puede llegar en el país la justicia por mano propia.

El hecho ocurrió la madrugada del domingo, cuando el profesor Álvaro Díaz, su esposa y sus dos hijos, fueron torturados y asesinados en zona rural Landázuri, Santander.



Una vez los habitantes de esta zona a cuatro horas del casco urbano del municipio fueron alertados por una mujer que logró escapar de los cinco asesinos (cuatro hombres una mujer) del docente y su familia, a través de redes sociales organizaron la búsqueda de los agresores.



“El lema es que esos señores se deben de capturar como sea”, fue uno de los audios que se enviaron en uno de los grupos de WhatsApp de la zona.

Sin embargo, esta búsqueda terminó en una cacería de los agresores, cuatro venezolanos y un colombiano, quienes fueron asesinados e, incluso, les dieron tiros de gracia. Por lo menos así fue con Reiner Marín Carvajal, de 36 años de edad, nacido en Santa Marta. Solo uno de los presuntos asesinos, que aceptó su responsabilidad, fue entregado a las autoridades luego de refugiarse en una escuela.



Ante esa cacería, Marcela Díaz, la hija del profesor que no estaba ese día en la casa de la familia, agradeció que hayan matado a los asesinos: “Estoy muy agradecida con toda esa ayuda, por acabar con algunos de los asesinos de mi familia quienes se ganaron la confianza y el aprecio de mi familia. Esa confianza y aprecio que mi familia les brindó la usaron para masacrarla”.



Este es el caso mediático más reciente de linchamientos o justicia por mano propia que se registró en el país y que tiene a este pequeño pueblo consternado.



Pero esta situación es frecuente en nuestro país, así como en América Latina, y cada semana los medios de comunicación registramos casos. Y aunque las autoridades tienen algunas cifras que dan cuenta de la problemática, existe un subregistro.

Precisamente esta semana fue enviado a la cárcel un taxista por asesinar a un fletero en Itagüí, Antioquia. El hombre deberá responder por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. El ladrón, que iba en moto, había sido perseguido por una camioneta, cuyo conductor habría sido la víctima y alcanzó a arrollar al motociclista, y estando en el suelo, apareció el taxista y le disparó.



Otro caso registrado por este diario sucedió en Cali la semana pasada. Un video divulgado en redes muestra cómo en el barrio San Nicolás lincharon a un presunto sicario, quien era señalado de haber matado a dos hombres. El presunto asesino fue alcanzado por una turba enardecida, que lo golpeó en una bodega y finalmente fue capturado por las autoridades, pero tuvo que ser trasladado a un hospital por la gravedad de sus heridas.



Un par de semanas atrás, también en Cali, en el barrio Alameda, los habitantes del sector golpearon y les quemaron las motos a tres presuntos ladrones.



Pero también son muchos los casos de personas que se salvan de ser linchadas. La semana pasada en Bogotá un presunto ladrón en TransMilenio iba a ser golpeado por los pasajeros. Las personas bajaron el bus al señalado ladrón y comenzaron a golpearlo, pero la Policía logró reaccionar y evitar el linchamiento.

Y en Ciudad Bolívar, a comienzos del mes, la comunidad capturó a dos ladrones e intentaron tomar justicia por mano propia.



Situaciones como las anteriores se han vuelto casi que cotidianas en nuestro país. Pero no es algo nuevo, uno de los casos más sonados de justicia por mano propia es el de Juan Roa Sierra, linchado y asesinado por la ciudadanía porque habría matado al político Jorge Eliécer Gaitán en abril de 1948 en Bogotá.

¿Por qué los linchamientos?



En palabras del profesor de la Universidad Nacional Rosembert Ariza Santamaría, y doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, los linchamientos son una práctica de “sociedades incivilizadas”. Y están, además, directamente relacionadas con el irrespeto a la legalidad e institucionalidad.



“Lo que hay de parte de la ciudadanía es que no cree en las instituciones, pero también se siente legitimada para actuar en una suerte de legítima defensa colectiva. Nuestra historia de paramilitarismo nos deja ese acumulado”, aseveró el docente, quien ha investigado sobre esta situación en nuestro país.



Quienes cometen estas acciones contra alguien que cometió un delito piensan que cuando estén en manos de la justicia no pasará nada. “Está viva la idea de venganza y de proporcionalidad. Si se va a la cárcel no es proporcional por el daño que hicieron”, explicó.

Pero esto termina con la muerte de inocentes. Según un estudio de Ariza que se realizó en Bogotá entre 2004 y 2015, el 60 por ciento de los linchados que fallecieron eran inocentes.



A propósito del caso de Landázuri, el académico señala que fue un comportamiento paramilitar y agregó que la lógica de la comunidad fue: “Si cinco atacan a una familia, el resto ser arma y van y ejecutan al que sea”.



El experto, además, considera que un factor que agravó la situación fue que cuatro de los atacantes eran venezolanos. Dice que si no hubiera corrido la voz de que eran del vecino país, tal vez la reacción de la comunidad no hubiese sido tan agresiva.



“Como no es compatriota, no está a mi nivel, entonces lo puedo matar”, sentenció el docente y agregó que la comunidad debe iniciar un proceso de justicia restaurativa.

NACIÓN