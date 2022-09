William Trejos, alias Mi Negro, de 36 años, oriundo de Venezuela, sería uno de los presuntos autores de la masacre de cuatro miembros de una familia en Landázuri, Santander, ocurrida este domingo.

Por este atroz crimen, cuatro presuntos asesinos fueron linchados y asesinados por la comunidad quienes decidieron cobrar “justicia por mano propia”.



El único que corrió con suerte de vivir fue Trejos, quien este domingo se refugió en el monte para no ser asesinado.

Trejos estuvo escondido hasta este lunes, cuando salió a la carretera y la comunidad del corregimiento Santa Sofía lo cuestionó por su rumbo. Fue ahí que descubrieron que estaba implicado en el múltiple homicidio.



En esta oportunidad, la comunidad decidió "perdonarle" la vida.



En ese momento llamaron al padre de la zona y tomaron la decisión de resguardarlo y protegerlo en el colegio Mirolindo, institución donde trabajaba Álvaro Díaz, el docente asesinado.

Mientras se hacía el recorrido hacia la institución educativa con el presunto homicida, la comunidad de la zona ya se estaba formando para lincharlo a la entrada de la institución.



Fue ahí cuando Jesús María Ariza, rector del colegio Mirolindo, arriesgó su vida y le manifestó a la población que antes de atentar contra la vida de William Trejos tenían que matarlo a él.



“El señor apareció en la carretera en la noche del domingo, al venir por la carretera vecinos de Santa Sofía lo vieron, le preguntaron, ¿para dónde va, de dónde viene? Lo ubicaron, llamaron al sacerdote, a la comunidad y en carro se fueron al colegio. Me llamaron, me preguntaron si podía resguardarlo en el colegio y yo dije que no había problema y que protejo a ese muchacho. Llegaron a la puerta del colegio y ahí estaba la demás gente”, señaló el rector.

Relató que mientras se hacía la entrega de 'Mi Negro' en la portería del colegio había al menos 150 personas dispuestas a lincharlo.



“Tenían intenciones de lincharlo, yo les dije: si van a atentar contra él primero me llevan a mí. Yo estoy aquí, yo les mandé a decir afuera eso. Se regó la ola, no sé qué pensarían y se lo entregamos a la Fiscalía, llegó una camioneta y se lo llevaron”, indicó el rector.



Finalmente, y después de cuatro horas, tiempo en que tardaron en llegar las autoridades desde el casco urbano a esa zona rural, William Trejos fue rescatado para ser judicializado.

MELISSA MÚNERA

Corresponsal de EL TIEMPO

BUCARAMANGA

En Twitter: @MelyMunera