Las autoridades de Santander informaron que se logró la captura del quinto responsable de la masacre a cuatro integrantes de una familia en Landázuri, Santander.



Este sujeto permaneció escondido en una escuela del sector Mirolindo, hasta donde llegó la comunidad para lincharlo y dejarlo sin vida como se hizo con los otros cuatro implicados en esta masacre.



No obstante, la población de este municipio le "perdonó" la vida a este último agresor, ya que se hizo un diálogo entre las autoridades, lo que permitió que pudiera salir del colegio sin que arremetieran contra él, para, finalmente, entregarlo a la Fiscalía.



Fueron tres horas de incertidumbre para este sujeto mientras llegaban las autoridades y lograban sacarlo del colegio, ya que la comunidad enfurecida solo quería lincharlo.



Didier Rodríguez, defensor del Pueblo del Magdalena Medio, contó que un sacerdote del sector se ofreció a custodiarlo mientras llegaban las autoridades competentes para judicializarlo.



"La comunidad le perdona la vida a esta persona, La Fiscalía se contacta con nosotros y pide inmediación, corrió la voz y la gente quería sacar de la escuela a esta persona para asesinarlo. Nos comunicamos con el padre que estaba en el sector para pedirle que por favor entregara a la persona, que no le fueran a quitar la vida. Además, le pedimos al personero que acompañara a la Policía y mediara para que no sucediera una tragedia", dijo el defensor regional, y agregó que el padre amablemente se ofreció a custodiarlo y pasaron tres horas, se hizo un diálogo con la comunidad, aceptaron que saliera el señor, y le leyeron los derechos.



Según indicó el defensor Rodríguez, la Policía se llevó al sindicado y se lo entregó a la Fiscalía para que inicia el proceso de judicialización. "Ojalá esto sirva para aclarar cuáles fueron los móviles de este hecho", puntualizó.



Gracias al apoyo oportuno de la comunidad, fue entregado a la Fuerza Pública William Trejos, uno de los presuntos responsables del múltiple homicidio ocurrido este domingo en Landázuri. Que caiga todo el peso de la ley a los autores de tan atroz hecho. — MAURICIO AGUILAR HURTADO (@MAguilarHurtado) September 13, 2022

Por su parte, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, informó en su Twitter sobre la captura del presunto responsable de la masacre.



"Gracias al apoyo oportuno de la comunidad fue entregado a la Fuerza Pública William Trejos, uno de los presuntos responsables del múltiple homicidio ocurrido este domingo en Landázuri. Que caiga todo el peso de la ley a los autores de tan atroz hecho", dijo Aguilar.

¿Quién es William Trejos?



Mauricio Aguilar le contó a EL TIEMPO que, William Alfonso Trejos es conocido como alias Mi Negro, de 36 años de edad, y es oriundo de Maracaibo, Venezuela.



"Mi Negro" cursó hasta séptimo grado de bachiller, es soltero y no tiene familia.



El gobernador Mauricio Aguilar dijo que este sujeto era el que más tenía relación con la minería ilegal, sin embargo, esta situación sigue siendo materia de investigación.

"Llegó al colegio de Miralindo pidiendo protección al cura párroco y al rector, y se le brindó protección para garantizar sus derechos y evitar que se presentara una asonada. Tiene cédula de Maracaibo, el alias es por, al parecer, antecedentes judiciales que tiene. Esto es una bomba de tiempo, se están generando violencia, muertes y disputas entre bandas de microtráfico", dijo Aguilar.



Finalmente, el mandatario hizo un llamado a Migración Colombia para que se ejerzan más controles en las arterias viales del departamento.

