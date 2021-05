Las propuestas del empresario Mario Hernández para salir de la crisis

Mario Hernández es uno de los mayores exponentes del sector de la marroquinería en el país y en entrevista con EL TIEMPO socializó sus propuestas para salir de la crisis.

¿Qué hacer para mitigar los altos índices de violencia que se han registrado en el país en los últimos días?



Es muy bueno que el pueblo y la gente salgamos a protestar y a exigir pero lo que no es bueno es lo que está pasando, la violencia, la comida, perjudicando a los agricultores, debe haber algo detrás de todo esto.



Tenemos que acabar con tanta cosa, tenemos que unirnos empresarios, universidad y políticos para ver qué hacemos, tenemos que exportar más pero hay que organizarnos, somos muy ineficientes, tenemos que ser mucho más profesionales.



¿Qué soluciones plantea para mitigar toda la crisis económica que ha dejado la pandemia y los últimos días de paro?



Esta pandemia nos dejó un mensaje muy claro: todos somos iguales, tenemos que ayudar, tenemos que tener ahorritos, no podemos gastarnos todo ante cualquier emergencia. Tenemos que afrontarlo y cuidarnos con la vacunación. No hagamos fiestas, nos toca protegernos. Nos esperan unos dos años muy difíciles.



Usted ha planteado algunas ventas de activos del Gobierno, ¿cuáles son esas propuestas?



Como les decía, hay que tener ahorritos y este es un muy mal momento para hacer una reforma tributaria. Mire España por ejemplo, dice que a pesar de la deuda dice que solo hasta el 2023 hará una reforma. Este no es el momento, el comercio está desbaratado y la pobreza elevada. Pero entonces qué hace uno? ahorrar en las familias para épocas malas.



El Gobierno tiene unas grandes propiedades, pues vendemos unos porcentajes. Yo de Presidente saldría y diría: Señores, vamos a ayudarle al pueblo, vamos a ver qué hacemos y todos vamos a poner. Vendemos un porcentaje de Ecopetrol, otros porcentaje de ISA , sacarlos a subasta y venderlo y decir que vamos a ahorrar el 10 por ciento del estado.



Achicar el Senado, todas las Consejerías, todo ese desorden de plata que hay, mirar qué porcentaje estamos gastando. Hay que hacer unos grandes cambios.



¿Qué mensaje darle, tanto al Gobierno como al comité de paro?



El Gobierno tiene que hacer una alianza nacional, unirnos todos, dejar de pensar en izquierda y derecha, todos somos iguales, unirnos a trabajar todos por lo mismo. La gente quiere tener figuración pero si no nos unimos no lo lograremos.



Hay que tener unos súper ministros con preparación, la gente joven es muy importante pero les falta experiencia entonces los viejitos tienen que estar al pie de los jóvenes.



El presidente Duque, por quien voté porque creí en una persona joven, pues tiene que reunirse con gente con experiencia y oirlos y vamos para delante todo y si no hacemos eso seguimos hundidos y el prejuicio es para todo el país, para la economía y para la imagen en el exterior.





MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

REDACTORA NACIÓN

EL TIEMPO