El reconocido diseñador santandereano, Mario Hernández, ha mostrado su postura política en sus redes sociales desde las pasadas elecciones presidenciales.





Hernández ha sido enfático en mantener una postura de derecha haciendo ver su desacuerdo con el presidente electo, Gustavo Petro.





Sin embargo, una vez fue elegido Petro como próximo presidente, Hernández envió mensajes alentadores donde daba cuenta de un ambiente de paz y de trabajo.



"Le llegó la oportunidad a Gustavo Petro de demostrarle al 50 % de los colombianos y a mí de que estábamos equivocados. ¿Cómo? Construyendo un mejor país. Si es por el bien de Colombia, yo siempre estaré de acuerdo", puso en su Twitter una vez ganó Petro.



Pese a esto, un audio donde imitaban su voz comenzó a volverse viral en Whatsapp. En la grabación decían que el diseñador se iría del país luego de este triunfo; por lo que Hernández debió salir a aclarar la situación en sus redes sociales.



"Quiero aclarar que ese mensaje que está circulando no es mi voz y ni se identifican como yo lo hago siempre digo quien soy", dijo.



Otro video también circuló en las redes sociales por lo que el empresario debió salir a aclararlo.



"Este video que circula en redes sociales, es totalmente FALSO. No es mi voz y no representa mis pensamientos. No se dejen engañar. Yo siempre he hablado de frente, sin pelos en la lengua. Sin importar cualquier diferencia, nuestro país estará primero que todo", dijo.



Contrario a lo que dicen los audios, el empresario ha publicado en reiteradas ocasiones que está comprando nueva maquinaría para hacer crecer su negocio en Colombia.



REDACCION EL TIEMPO