Un año sin capturas por el crimen de la docente en Barrancabermeja

Se cumplen 365 días del crimen de María Angélica Polanco, una docente de 38 años de edad que vivía en Barrancabermeja, Santander.

Sus familiares llevan un año esperando respuestas y capturas por el brutal crimen de esta profesora que el viernes 17 de julio del 2020, acabó sus clases virtuales y salió de su vivienda ubicada en El Barrio Torcoroma de Barrancabermeja.



La mujer salió a encontrarse con su expareja, Arlington Polo Ariza, un trabajador de Ecopetrol y perteneciente a la Unión Sindical Obrera.



En una cámara de seguridad quedó grabado el momento en el que ella se sube a una camioneta con las características similares a las de Polo Ariza. El vehículo comienza a moverse y allí se pierde el rastro.



Al día siguiente comenzó la Angustia de sus familiares quienes se les hizo extraño que la mujer no llegara a dormir a su vivienda ya que tenía tres hijos y uno de ellos de tan solo seis meses de edad.



La búsqueda inició ese mismo sábado 18 de julio pero tres días después tuvo un desenlace fatal. El cuerpo de María Angélica fue hallado en una cañada del corregimiento El Llanito en Barrancabermeja.



Presentaba avanzado estado de descomposición, sin embargo, sus familiares reconocieron su ropa, pero solo hasta el 23 de julio, Medicina Legal hizo oficial la identificación del cuerpo.



En ese momento, uno de sus familiares indicó que el cuerpo presentaba fracturas, sin embargo, Medicina Legal no reveló la causa de la muerte.



Sus familiares le dijeron a la justicia que, “él (Arlington Polo) la había citado ocho días antes de ese viernes que desapareció pero ella fue con el niño y él le dijo que no podía volver a llevar al niño”, dijo una persona del núcleo familiar de María Angélica.



Cada indicio conducía a Polo Ariza. La zona en la que fue encontrado el cuerpo era bien conocida por las personas que estaban relacionadas a la industria petrolera, otro hecho que lo hacía ver como el principal sospechoso.



Pero solo hasta el 30 de julio, fue citado a interrogatorio por parte de la Fiscalía y el hombre se desmayó en medio de la diligencia.



Justo antes de ese percance de salud, había asegurado frente a las cámaras que era inocente del crimen de María Angélica.

Arlintong Polo Ariza, exesposo de María Angelica Polanco. Foto: Suministrada

El exesposo de la docente es buscado desde noviembre del 2020. Foto: Policía Magdalena Medio.

Tres meses después, en noviembre del 2020, la Fiscalía le notificó a Ecopetrol que Arlington tenía orden de captura por el crimen de la docente, pero este hombre nunca pudo ser capturado.



"No sabemos nada, no sabemos dónde está. Nos parece muy raro que se haya fugado, alguien tuvo que haberle avisado algo", insiste el familiar de María Angélica, que habló con este medio.



En febrero del 2021, la Policía del Magdalena Medio publicó el cartel de los más buscados de la región en el que se encontraba Arlington Polo Ariza, sin embargo, a la fecha no tienen aún el paradero concreto del hombre.



Un año después de este crimen no hay nadie capturado. Sus familiares y el colegio Santa Teresita, donde trabajaba la docente, organizaron una eucaristía en homenaje a María Angélica Polanco que será a mediodía de este viernes 16 de julio.



