¡Prográmese! Así será el recorrido de las marchas en Bucaramanga el 6 de marzo

Santander fue uno de los departamentos en donde el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no ganó las elecciones en el 2022. El único municipio que tuvo una buena votación fue en Barrancabermeja.



Pues bien, luego de casi dos años desde que cumple funciones como mandatario nacional siguen protestas en contra de su gobierno.



Bucaramanga no será la excepción y por eso el 6 de marzo se unirán a la marcha nacional que iniciará a las 10: 00 am. en la Puerta del Sol, en la carrera 27.

La marcha en Bucaramanga la están organizando las reservas activas del Ejército, comerciantes, vendedores ambulantes y población civil, según uno de los promotores.



Las razones principales serán por seguir respaldando la institucionalidad, el costo de la vida, por el alza de la gasolina.



"Son lesivas las reformas, el sistema de salud funciona, pero no de esta manera de acabar las EPS. La reforma laboral ahoga a un futuro", dijo Carlos Peña, del comité organizador.



Melissa Múnera Zambrano

Corresponsales de EL TIEMPO- Bucaramanga