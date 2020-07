El comentario del propietario de una pizzería que se hizo viral

Los propietarios de una pizzería en Bucaramanga publicaron una serie de historias en el Instagram oficial del establecimiento, en la que se referían a una crítica que había recibido su producto por parte de una cuenta que se dedica a probar y opinar sobre la gastronomía de la ciudad.



"Nos encantó que el domicilio llegó rápido y la pizza caliente, pero caliente de verdad (como debe llegar una pizza), de sabor estaba bien, buena pero no deliciosa ... es cuestión de gustos", dice parte de la crítica del Foddie, quien finaliza recomendando el producto.



Esta crítica no les gustó a los propietarios del establecimiento, quienes manifestaron su inconformidad.



"Son páginas que se encargan de dar una opinión personal con la que no estoy de acuerdo, no son objetivos, no son nada", indicó Juan Pablo López, propietario del establecimiento.

Por su parte, Charles Johansson, el otro propietario de la pizzería, indicó que "se creen críticos gastronómicos y no han salido de Bucaramanga, no han ido ni a Lebrija".



Y agregó a su intervención la frase que se volvió viral: "Es una pizzería newyorkina y el que ha estado en Estados Unidos sabe que es una pizza de one dollar, two dollars y te sientas en la calle y te la comes (…) me acaban de recordar en Manhattan", dice Charles Johansson, uno de los propietarios del establecimiento.



Las críticas en redes sociales no se hicieron esperar. Los usuarios rechazaron la actitud de los propietarios.

Los dueños bastante seguros de su ego, salen en las redes sociales de la pizzería a decir al mejor estilo y humildad de @juanpisrules que si no has ido a Nueva York no puedes entender su sabor y por ende no puedes dar tu opinión. Tienes que ir a #Manjaran pic.twitter.com/V84H2l84ON — Kiara Atria (@Kiara_atria) July 23, 2020

La palabra 'manjaran' se ha mantenido de tendencia número dos del día en Colombia. Incluso ya está disponible para Tik Tok.

El tema se volvió tan viral, que incluso otras marcas de tradición santandereana aprovecharon el momento para hacer publicaciones en redes sociales.

Finalmente, los propietarios del establecimiento, pidieron disculpas a los comensales argumentando que "lo que dijimos se puede mal interpretar porque no dijimos que tenían que salir del país", indicó López.





