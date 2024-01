La historia de campesinos que querían hacer mangotón, llegaron al parque y los robaron

Para el miércoles, 17 de enero, estaba programado un evento denominado 'mangotón' en el parque San Pío de Bucaramanga. Varios campesinos de Lebrija iban a vender su producto, ya que estaban yendo a pérdidas tras la sequía por la que atraviesa Santander.



Isolina Ammucale, una de las organizadoras, contó en EL TIEMPO que cuando iba bajando los mangos del camión, la gente se aproximó y en costales comenzó a llevarse la fruta.

#Atención | La señora Isolina, que hizo parte de la ‘Mangotón’ denunció el robo de productos que habían traído para vender en el Parque San Pío. pic.twitter.com/sD31Wn0zva — RCN Radio Bucaramanga (@RCNBga) January 17, 2024

De la mercancía que tenía alcanzó a quedarse con una parte, pues no bajó todo el producto del automotor.



Isolina Ammucale explicó que la libra de mango está a 2.500 la libra y al mangotón la dejaron a 1.200 la libra. "La idea era que el pueblo aprovechara también y tuviera un precio para que ellos pudieran ayudarse, eso afecta, porque el campo tiene iniciativa, creo que al campesino hay que apoyarlo, no hacer esto, daña las iniciativas que tengamos".



Amucale, que pertenece a una asociación de 100 mujeres campesinas, contó que al conocerse este hurto comenzaron los apoyos por redes sociales y donaciones con las que ha logrado recuperar su pérdida.



Aunque la Policía no se ha pronunciado de este supuesto robo, Paula Ramírez, gestora social de la Alcaldía de Bucaramanga, dijo en X que: "El Secretario de Desarrollo de la

Alcaldía, Iván Torres, ya se puso en contacto con doña Isolina para brindarle apoyo institucional tras este hecho. La ´mangotón´ fue una iniciativa espontánea de nuestros campesinos y tendrán todo el acompañamiento necesario":

Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga