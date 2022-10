Un espeluznante caso de maltrato animal se está originando en Bucaramanga, específicamente en el corregimiento 3, vereda el Gualilo Bajo, donde varios perros han resultado muertos, al parecer, por envenenamiento, según denuncias que han circulado en redes sociales.



La hipótesis inicial es que, al parecer, un hombre habría lanzado un pollo en la zona, el habría sido consumido por los caninos, ocasionándoles problemas de salud.



Puede leer: La historia de influenciadores que fueron a Barranquilla y Valdiri los ignoró



Gustavo Herrera, quien hizo la denuncia, contó que hay varios animales de gravedad y señaló que se trata de un hecho repetitivo en el sector.

Están envenenando perros en #Bucaramanga. Se reportan al menos siete caninos muertos ...Se me parte el corazón ver esto . pic.twitter.com/PK38JzRszr — Mely Múnera (@MelyMunera) October 20, 2022

"Hay cuatro (perros) gravemente lesionados según me cuentan. Es una actividad continua en el sector, al principio de año también hubo otra mortandad de perros, hay personas que no son tolerantes con estos animales; ese sector hay caminantes y pasan ciclistas, la gente va a hacer actividades deportivas. Es una persona que, al parecer, fue atacada por un perro y, desafortunadamente, por venganza lo hace", dijo Herrera.



Puede leer: Gustavo Petro: 'Reforma tributaria no afecta a los viejos ni a los jóvenes'



La Alcaldía de Bucaramanga confirmó que ya son siete perros muertos. Alexandra Moncada, coordinadora del Bienestar Animal, contó que están buscando a la persona responsable de este atroz maltrato animal.



Incluso, la Policía ambiental visitó la vereda el Gualilo Bajo, donde sucedieron los hechos. Este proceso se trasladó a la Fiscalía para que GELMA tome el caso.