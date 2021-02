Municipio en Santander no tiene donde enterrar a sus difuntos 

El municipio de Málaga en Santander, ha llegado al tope de la ocupación del único cementerio que tienen.



Han fallecido 51 personas por covid-19 durante la pandemia en este municipio que está ubicado en la provincia de García Rovira y cuyo hospital es el de mayor nivel de los doce municipios colindantes.



"Teníamos previsto que el nivel de muertes no fuera tan elevado y se nos agotaron las bóvedas que teníamos destinadas para esta finalidad como quiera que se requiere una construcción nueva porque no sabemos el comportamiento de los cuerpos y no se pueden sepultar en bóvedas reutilizadas", indicó el alcalde del municipio, Oscar Miguel Joya.



La provincia no cuenta con un horno crematorio para poder realizar el protocolo que ordena con los fallecidos de covid-19, por lo que han tenido que emplear estas bóvedas para esto.



"La norma nos dice que las personas deben sepultarse en el lugar donde fallecen y como varios son remitidos de otros municipios entonces mueren acá y están llevándose al cementerio del municipio", agregó el mandatario local.



Como solución a este colapso, desde la Alcaldía ya iniciaron los trámites para la construcción de nuevas bóvedas, "con la administración del cementerio, nosotros comenzamos a utilizar un nuevo panteón que estaba previsto para sepultar personas que mueren de otra enfermedad distinta al covid pero debemos utilizarlas mientras se construyen las otras", indicó Joya.



En Málaga se han registrado 571 casos de covid-19 en casi un año de la pandemia.

BUCARAMANGA