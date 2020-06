Luis transformó los problemas en éxitos

Para Luis, excombatiente de las Farc en proceso de reincorporación con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), las situaciones generadas por la pandemia del covid-19 le han planteado inmensos retos con el fin de poder sostener en funcionamiento su proyecto productivo de gallinas ponedoras en el municipio de Rionegro (Santander).

En primera instancia tuvo que enfrentar el incremento de los precios en el alimento de los animales, lo cual le aumentó los gastos operativos.



“Al principio los alimentos para las gallinas subieron desproporcionadamente, unos 7 mil pesos por bulto, lo que implicó unos 100 mil pesos de sobrecostos semanales, pero hemos maniobrado con eso”, señala.



Los huevos que producía antes de la pandemia los vendía principalmente en los alrededores de Rionegro, pero con los cambios en la oferta y la demanda, decidió ir en busca de nuevos clientes, implementando cambios en la forma de distribución del producto: “Por covid 19 tuve que ponerme muy dinámico con cambios, produzco los huevos en la finca de mi madre y los comercializo en este vehículo, que estoy pagando a crédito, los vendo en Bucaramanga, Girón, Floridablanca; no he tenido grandes problemas porque el decreto del Gobierno permite el transporte de alimentos que son básicos para la canasta familiar de las personas”.



Se considera afortunado al poder sortear positivamente la crisis económica que se vive en el país, ampliando su línea de negocio; ahora no solo vende huevo sino que sumó otros alimentos a su portafolio.



“Cómo a los campesinos no les compraban el plátano, la mandarina, los aguacates, estoy comprándole a los vecinos. Se les estaba perdiendo la fruta, entonces ahora a los clientes no solo les ofrezco los huevos sino también los otros productos y ahí estamos generando ingreso extra para el combustible”, agrega.

Agradece a la ARN

A Luis, las dificultades le han mostrado nuevas formas de trabajar y por eso se convierte uno de los casos de éxito en Santander. “Agradecerle a la ARN que ha estado muy pendiente de nosotros en este proceso”, puntualizó.



