Los últimos días del médico colombiano que murió de covid-19 en España

La muerte de Héctor Garrido Vecino, el médico santandereano que falleció por coronavirus en la UCI de un Hospital en España, tiene a la comunidad médica de la Universidad Industrial de Santander y al deporte de luto.

Garrido Vecino, nació hace 59 años en Barrancabermeja (Santander), se graduó como médico cirujano de la UIS en 1989, de médico pediatra en 2003 y se fue a ejercer su profesión desde hace 15 años a España, país donde falleció.



“El doctor Garrido, despertó gran admiración entre los miembros de esta comunidad universitaria, en razón a las altas calidades humanas y académicas. Sus colegas de pregrado y posgrado lo recuerdan por ser un compañero y amigo sereno y paciente”, señala la UIS en un comunicado.



El virus, al parecer lo habría contraído ejerciendo su profesión hace casi un mes.

Su primo, Carlos Vecino, relató cómo fueron sus últimos días de vida.



“Después de una jornada larga de trabajo volvió a casa y se sintió mal, estuvo en su casa una semana y cuando se sintió muy mal debió volver al hospital y lo internaron en la UCI”, señaló Vecino.

Para la familia Garrido, las últimas semanas estuvieron marcadas por momentos de ilusión y tristezas. “Fueron complicadas porque él tenía un poco de apnea entonces tenía que dormir de cierta manera para que no se ahogara, con un poquito de hipertensión y parece que le apareció una bacteria que le estaba afectando algunos órganos”, relató Carlos Vecino, su primo.



Pese a esta nueva condición de salud, el médico Garrido mostró una mejoría en la ventilación. Sin embargo, no pudo ganarle la batalla ni al coronavirus ni a la bacteria.



“Le encontraron la bacteria y le hicieron una diálisis hace unos días y eso lo puso bastante mejor y ya pudo ventilar mejor, pero parece que estaba muy avanzado tanto el virus como la batería y no logró salir adelante”, aseguró Vecino.



La última vez que el médico Garrido Vecino visitó Bucaramanga fue en noviembre del año pasado. Él fue invitado a unas olimpiadas deportivas de los egresados de la UIS.

“Cuando él vino se veía muy bien, fue a mi oficina y yo estuve muy contento con él. Vino porque hubo el congreso y las olimpiadas deportivas de la selección de egresados”, contó Carlos.



Héctor Garrido hizo parte de la selección de fútbol de la UIS y de la selección Santander, jugaba como arquero.



