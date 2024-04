Los serios retrasos de las vías prometidas en Santander que frenan la competitividad

Santander se ha peleado los primeros puestos de competitividad a nivel país. Actualmente está en el sexto. Sin embargo, esta región esta rajada en obras de vías y carreteras que ayudan al desarrollo del departamento.

En la última veeduría que se hizo en la Cámara de Comercio, quienes están al tanto de megaobras lanzaron una alerta y un llamado a las autoridades competentes a que se ‘pongan los pantalones’ y estén al frente de construcciones que hace un buen tiempo debieron ser entregadas como el caso de la Variante San Gil, la vía Curos – Málaga, la autovía Bucaramanga – Pamplona, entre otras.

Para Juan Carlos Rincón, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el panorama en vías es ‘complicado’ y desalentador.

El caso que más captó su atención y le causó preocupación es la interminable vía nacional Curos – Málaga, son 100 años los que se cumplen buscándole la pavimentación completa a este tramo vial.

Otra de las vías que mencionó, es la vía Bucaramanga – Bogotá, destaca que se quedó en los años 60 en donde no hay avances significativos y es una vía que no genera competitividad, pues está en total deterioro y no se le ve la inversión al pasar los años.

Por último, mencionó la variante San Gil con cero avance y la transversal de Carare que podría estar mejor.

“Con la vía Curos – Málaga se le prometió a los santandereanos adelantar vigencias futuras, lo cual no ha ocurrido. La vía Bucaramanga – Bogotá, no se compadece con el tamaño de la economía del departamento y donde hay unos estudios y diseños en donde hay unas obras importantes, pero no hay ejecución”, dijo el presidente Rincón.

La vía Curos -Málaga

Este corredor nacional que cumple 100 años de solo compromisos no cumplidos, tenía una promesa principal, eran cerca de los 300 mil millones de pesos para invertir en un lapso de 10 años, sin embargo, hay que aclarar que son vigencias futuras, es decir, los valores por años son muy pocos y eso impide que haya avances importantes. Siendo así, sino hay adelanto de esas vigencias los arreglos no van a suceder.

Según Rincón, este proceso depende del Invías y el Ministerio de transporte. Catalogó como un acto de justicia que esta arteria vial se entregue a la provincia.

“Estamos remendando, eso no sirve, hoy estamos muy debajo de donde debemos estar. Y la solución es adelantar las vigencias futuras. Eso le corresponde al invías y el ministerio de transporte para apoyar a la provincia, de hecho, hay una promesa del anterior ministro de trasporte, el señor Reyes, de carácter público, de aumentar esos recursos”.

Por su parte, Orlando Pedroza, director de infraestructura de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, quien le pone la lupa a un sin número de proyectos, destacó que esta vía tiene un buen avance, pero se le solicita al gobierno nacional adelantar vigencias futuras para que la obra registre un progreso más efectivo.

“El contratista lleva tres puntos porcentuales por encima del avance y cronograma, El tema es que el contratista puede terminar los recursos del año y queda detenida la obra, pero el Invías, dentro de la negociación, está que, se giren recursos”, puntualizó Pedroza.

Bucaramanga – Bogotá

En cuanto a todo lo que sucede en obras entre Bucaramanga y Bogotá, desde hace un buen tiempo se habló de la construcción de la doble calzada Piedecuesta y Curos, en el que hay diseños, grandes expectativas, pero en obra física no hay absolutamente nada.

En este importante corredor nacional también se habló de zonas de adelantamiento en el cañón del Chicamocha y variantes como la de San Gil, que está muy atrasada, la el Socorro, la de Oiba – Barbosa: ”tampoco está pasando nada”, obras que también les corresponde al Invías y Mintransporte.

En esta obra nacional las autoridades se comprometieron con estudios y diseños. “No han ejecutado nada, más que un compromiso, hay una necesidad de ejecutar obras en este corredor nacional”, dijo el presidente de la Cámara.

Por su parte, Orlando Pedroza se sumó a los comentarios del presidente ejecutivo de la Cámara, pues indicó que el avance, por lo menos, de la variante San Gil es muy mínimo y uno de los retrasos es la búsqueda de solución a los problemas prediales.

Actualmente va en menos del 50 por ciento de la parte física y en cuanto a lo predial solo se han adquirido 56 predios que equivale al 25 por ciento, de 209 que se deben obtener.

El contratista Concay pidió una prórroga para entregar en diciembre del 2023, pero este tiempo es imposible con los resultados actuales.

“Hacemos un llamado al Invías para que le póngalos ojos a la variante, es importante esta vía. Además, el contratista no ha ejecutado de la totalidad le monto financiero para la obra como tal. No hay una excusa que pueda tener el contratista, ya que los recursos están”, dijo Pedroza.

Autovía Bucaramanga – Pamplona

La autopista 4G que iba a conectar Bucaramanga con Pamplona en 133 kilómetros quedó paralizada y, al momento, no hay avance alguno para su construcción. Se trata de un contrato de concesión que se realizó el siete de junio del 2016 denominado Autovía Bucaramanga-Pamplona. La empresa encargada del megaproyecto es CSS Constructores SA, a nombre de Carlos Alberto Solarte, quien está salpicado por el escándalo de Odebrecht.

Este proyecto está paralizado desde hace varios años y el avance solo es del 11 por ciento desde hace dos años, teniendo en cuenta que debió entregarse en septiembre del 2022.

Este corredor que tiene varios hitos estuvo en el tribunal de arbitramiento de Bogotá en donde se resolvió que no se imponía multa y tampoco se dio la suspensión el contrato, es decir, que el contratista debía seguir ejecutando la construcción.

“Esta obra, posiblemente, puede convertirse en elefante blanco si no se llegan a acuerdos, solo se le hace mantenimiento. No hay suspensión de nada con el contratista”, dijo Orlando Pedroza.

Entre tanto, el presidente Rincón no se atreve a hablar de un elefante blanco, pero sí de vías que merecen atención, dentro de las que mencionó fue la Autovía Bucaramanga- Pamplona: “eso es delicado, ahí hay frentes de obra y hay una concesión, no hay obra”.

En conclusión, Santander sigue rajándose en el avance de obras viales. La veeduría se realiza constantemente y los resultados con casi los mismos.

Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO -Bucaramanga

Escríbenos en : melmun@eltiempo.com