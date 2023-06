La Sociedad Santandereana de Ingenieros, SSI, alertó sobre el peligro que hay en la vía hacia Los Santos, Santander. Los expertos indicaron que hay riesgo de colapso por la cantidad de tránsito de vehículos durante los fines de semana.



El director de comisión de vías, SSI, Luís David Arévalo, contó que no se ve la inversión del peaje que tiene un costo elevado para el mejoramiento de las vías.

"Tenemos que prevenir graves accidentes que puedan ocurrir, también hacia la vía hacia Bogotá, hay un conflicto vial, lo que preocupa. Esa es una vía muy peligrosa, no cumple con condiciones de ancho, es una vía peligrosa de bajas especficaciones, hay mucho transporte pesado, buses, no se nota que haya una propuesta del Gobierno", agregó.



Además, dijo que no hay una buena interventoría para el manejo del peaje y la veeduría debería ponerse las pilas para que la administración departamental dé una respuesta.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO- Bucaramanga​