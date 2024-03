Condenan a Rodolfo Hernández por escándalo de Vitalogic: ¿qué definió el juez?

Este 14 de marzo del 2024 se realizó la audiencia de terminación de pruebas y alegatos finales en la fase uno, en el que Rodolfo Hernández está salpicado por el escándalo de las basuras en el relleno sanitario El Carrasco y las nuevas tecnologías con la empresa Vitalogic.

Luego de escuchar al ingeniero, el fiscal Germán Peñaloza solicitó condena sancionatoria en contra al Hernández por interés indebido en la celebración de contratos.

El juez dio a conocer que existen elementos de prueba, principalmente el testimonio de José Manuel Barrera, exgerente de la Empresa de Aseo, EMAB, y otras evidencias en el que Hernández habría tenido intereses en favorecer un contratista.

Estas serían las pruebas, según el juez:" Se supo de varias reuniones en donde se hablaron de la tecnología de Vitalogic en el que se mencionó a la Calavera, que sería el contratista. Se suscribió un contrato de corretaje, se encuentran correos electrónicos".

El juez decide condenarlo, pero no en centro carcelario, debido a que en pocos días cumple 79 años y padece una enfermedad terminal, como lo indicó en la audiencia.

"No se va a ordenar la captura inmediata porque existe la posibilidad de que el abogado defensor impugne la decisión, de esta manera restablece la presunción de inocencia, Rodolfo estará en libertad".

Los detalles de la audiencia

El exalcalde de Bucaramanga negó propiciar una reunión en su apartamento en el barrio Cabecera con el exgerente de la Empresa de Aseo, EMAB, José Manuel Barrera, y otros funcionarios.

Barrera lo acusó de que en el inmueble del ingeniero fue persuadido para que, sí o sí, se firmara el contrato con la empresa Vitalogic o, si no, podría ser despedido.

Esta sería la prueba base de este escándalo, en la primera fase, sin embargo, en este proceso se carecería de información para evidenciar que este encuentro sí se generó en julio del 2016.

César Fontecha, ex asesor jurídico de la EMAB, dio su declaración en otras audiencias que ese encuentro no se propició. Sin embargo, el fiscal revela un sin número de pruebas que involucrarían a Rodolfo Hernández en el interés de que se surtiera efecto el contrato millonario con Vitalogic.

Según revela la Fiscalía, hay pruebas contundentes de que Rodolfo Hernández y su hijo, Luis Carlos Hernández, estaban interesados en que se realizara el contrato con la empresa de las nuevas tecnologías.

El ente acusador relató que hay varios correos que fueron remitidos en la fase precontractual para que se conociera la propuesta anticipada de Vitalogic.

En el asunto dice: propuesta asesoría basuras.

El abogado Jhon Franco, representante de las víctimas de Bucaramanga, y Oscar Sarmiento, representante de la Procuraduría, solicitaron fallo condenatorio sustentando que había pruebas contundentes del interés indebido de contratos.

Por su parte, el abogado defensor de Rodolfo Hernández, Jorge Ruíz, especificó que la reunión en el edificio Premier, donde vive el ingeniero, nunca se llevó a cabo y jamás pudo confirmarse.

Explicó que José Manuel Barrera jamás dio una fecha y hora exacta de ese encuentro y solo divagó que fue entre junio y julio del 2016, sin embargo, jamás se evidenció con cámaras de seguridad o con el registro al ingresar al inmueble en la portería. Sustento que también declaró el ingeniero en la audiencia.

"¿Qué probó la Fiscalía? Se pudo traer a este proceso a César Fontecha para que dijera si hubo reunión. Porque no trajo al contratista Alarcón, no se probó que la reunión existió. Probatoriamente, hay un grave desfase, una falta de actividad del órgano, existe una multiplicidad, ello me lleva a suplicarle que revise todos los apartados, defienda la honra de Rodolfo Hernández, la Dignidad de este señor que está enfermo".

La audiencia aún se sigue desarrollando y no se conoce el veredicto del juez.

Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO- Bucaramanga.