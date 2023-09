A menos de un mes de conocerse quién será el alcalde de Bucaramanga y Gobernador de Santander comienzan a conocerse las alianzas o los posibles acercamientos con los clanes que hay en el departamento como lo son los Aguilar, Villamizar y Díaz Mateus.



En redes sociales se ha evidenciado el apoyo que la familia Aguilar le ha extendido al exalcalde de Floridablanca y hoy candidato a la Gobernación de Santander, Héctor Mantilla.



Puede leer: Héctor Mantilla, quien va para la Gobernación de Santander, es apoyado por Hugo Aguilar

Facebook Twitter Linkedin

Apoyarán a Héctor Mantilla . Foto: ARCHIVO PARTICULAR

Aunque es público el apoyo, Mantilla manifestó en varias ocasiones que se declara un candidato independiente, negó haber conversado con el coronel Hugo Aguilar, y aclaró que recibe a quien quiera apoyar su campaña.

​

"Soy candidato independiente, nunca he hablado con él, no me hipoteco, ni me vendo, no he hecho ningún compromiso, este proceso es independiente, son bienvenidos todos, contra la mediocridad", dijo en julio cuando se evidenció el apoyo del coronel en redes.

Facebook Twitter Linkedin

Anuncian respaldo al exalcalde de Floridablanca. Foto: ARCHIVO PARTICULAR

En cuanto a la Alcaldía de Bucaramanga, aun es muy confuso el apoyo de los Aguilar. Al parecer, la familia se dividió en diferentes candidatos.



EL TIEMPO conoció que el coronel Hugo Aguilar apoyaría al primero en las listas de las encuestas, Jaime Andrés Beltrán.



Richard Aguilar tendría las intenciones de apoyar a Fabián Oviedo, quien fue concejal de la ciudad.



Aunque estas alianzas y apoyos no se han hecho públicas. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, reveló que todos los candidatos están mintiendo al asegurar que no han recibido apoyos de su familia, ya que de alguna u otra forma los han buscado en estas elecciones. ​

Facebook Twitter Linkedin

Fabian Oviedo, concejal y compadre de candidata a Contralor. Foto: Tomado de Twitter.

Con Jaime Andrés Beltrán, quien ha dicho que no ha sido apoyado por los Aguilar, el gobernador indicó que el candidato ha llamado al coronel Hugo Aguilar.



"Beltrán recibe apoyo de Oscar Villamizar, Alirio Villamizar, del señor Iván Díaz Mateus, y hablan de transparencia, dejen esa hipocresía política, quieren que le brinden apoyo, pero ahora quieren ocultar ese respaldo que han querido buscar", dijo el gobernador.



Lo mismo sucedió con Horacio José Serpa, quien habría buscado a Richard y al coronel. De este último indicó que, incluso el exgobernador Hugo Aguilar rechazó una llamada del candidato.



“No puede desconocer que ha tenido relación con mi padre. Los invitamos a que vayan al polígrafo a ver si no ha tenido vínculo o relación o diálogo con mi padre”,



Otro candidato es Fabián Oviedo, que también habría buscado acercamientos con el exgobernador Richard Aguilar.

Facebook Twitter Linkedin

No podrá votar en Bucaramanga Foto: Twitter Horacio José Serpa

Horacio José Serpa, le dijo a EL TIEMPO que fue colega del exsenador Richard Aguilar y que ha tenido varios encuentros, pero afirma que no está con ninguno de esa familia en su campaña política.



"En honor a la verdad, fui colega de Richard en el Senado, me lo he encontrado en el aeropuerto en un par de ocasiones, y hace meses, mientras exploraba mis aspiraciones, un amigo común nos encontró. Hoy puedo decir abiertamente que no están conmigo. Mi Padre Horacio Serpa fue siempre contradictor de los Aguilar, así ganó la Gobernación 2008 - 2011, y en el vídeo del Gobernador queda claro que los Aguilar apoyan al Pastor Beltrán, que una vez más miente a los bumangueses. Yo ya me sometí al polígrafo del Dr. Verdad, ¿lo harán los demás?", concluyó.

Facebook Twitter Linkedin

Jaime A. Beltrán (de blanco a la izq), quiere llegar a la Alcaldía tras estar durante dos periodos en el Concejo. Foto: Suministrada

Fabián Oviedo indicó que no ha hecho alianzas con nadie y se declara un candidato independiente.



"No recibo ninguna alianza política, mis alianzas son con os bumangueses. Le acepto la invitación del polígrafo a responder todas las preguntas".



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.