Liga Santandereana de Tenis tiene millonaria deuda con entrenadores

Entrenadores y funcionarios de la Liga Santandereana de Tenis denuncian que les adeudan hasta 10 salarios que debían devengar en el 2020.



“Se nos adeuda una cantidad de dinero considerable, entre nueve y 10 meses de salarios y nosotros lo que le pedimos a los directivos es que nos cancelen. Entendemos que fue difícil por la pandemia pero ahora la Liga ya está funcionando al 100 %”, indica uno de los funcionarios que pidió reserva en su nombre.



El presidente de la liga Gabriel Mariño, inicialmente negó que se les adeudara dinero, "eso que afirman es falso, no se les deben 10 meses", dijo, sin embargo, finalmente aseguró que sí hay deudas pero insiste en que no son por 10 salarios.



“Sí claro, deudas hay porque hubo seis meses y medio donde no se laboró pero sí se mantuvieron los gastos y en dos meses no podemos ponerlos al día con todos, pero tampoco en esa cuantía (10 meses)”, le dijo el presidente Mariño a EL TIEMPO.



El presidente explicó que hay múltiples deudas por encima de los 80 millones de pesos.



"A todos se les debe, lo que está al día en este momento son los servicios, la parte de seguridad social, la parte de las primas, todo eso que no es manejable (...) es difícil tener a todos contentos, la Liga no es un solo profesor, trabajamos 12 personas", indicó el presidente de la Liga.

El director del Indersantander, Pedro Carrillo, aseguró que ya tenían conocimiento de algunas de estas denuncias.



"Sí se han hecho varios procesos y hemos enviado la información a las personas que la han solicitado (sobre manejos financieros de la Liga), sin embargo, nosotros no nos corresponde el manejo de las Ligas", indicó Carrillo.



Según afirmó el presidente de la Liga, se están efectuando diálogos para poder llegar a acuerdos de pagos.

BUCARAMANGA