Cae estructura que adulteraba licor en Santander: más de $ 400 millones en productos

La Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera, en colaboración con la Fiscalía General de la Nación, desmanteló el pasado jueves 21 de diciembre una estructura dedicada a la falsificación y adulteración de licor para luego distribuirlo en Bucaramanga, Piedecuesta y Floridablanca.



El operativo se realizó a través de 12 órdenes de allanamiento y detenciones, las cuales se hicieron efectivas mediante las capturas de los presuntos responsables.



Los capturados serán judicializados por los delitos de concierto para delinquir, corrupción de alimentos y ejercicio ilegal del monopolio rentístico.



Durante estas operaciones, las autoridades incautaron 2.524 botellas de licor adulterado, 100.000 unidades de cigarrillos y 2.710 productos secos como botellas, etiquetas y estampillas, productos cuyo valor asciende a los $ 481.873.000 pesos.

Tras 12 diligencias de allanamiento en Bucaramanga, Piedecuesta y Floridablanca (#Santander) incautamos 8.604 botellas de licor adulterado y capturamos a 12 personas, por la posible comisión de los delitos de corrupción de alimentos y ejercicio ilegal del monopolio rentístico. pic.twitter.com/StxJt3hwvz — General William René Salamanca Ramírez (@DirectorPolicia) December 22, 2023

La labor de las autoridades para desmantelar a esta estructura dedicada a la falsificación de licor se ha desarrollado a lo largo de 18 meses, en los cuales se ha logrado incautar un total de 8.604 botellas adulteradas.



Además, la Policía Nacional también realizó allanamiento a una fábrica de vino, la cual era utilizada como fachada para la adulteración de reconocidas marcas de licor.

¿Cómo identificar licor adulterado?

La Secretaría de Salud de Bogotá afirmó que hay que seguir los siguientes pasos antes de comprar o consumir una bebida alcohólica esta Navidad:



1. Revisar que la botella o empaque este en buen estado, que no tengan golpes o abolladuras.



2. Verificar que los sellos, envolturas, tapas, bandas de seguridad, dosificadores, estampillas y etiquetas no hayan sido manipulados, que estén en buen estado y bien ubicados (no deben estar rotos, ni rasgados). En caso de que el envase sea de cartón con cubierta interior en aluminio, se debe revisar que las pestañas estén bien pegadas.



3. Observar muy bien el contenido de la botella, que el color sea según el tipo de licor; observe bien la botella a contraluz verifique que no presente cuerpos extraños en su interior, a menos que corresponda al tipo de producto.



4. Revisar la etiqueta pasando el dedo sobre ella. Si destiñe, se borra o se despega fácilmente, no compre el licor y denuncie el hecho ante el Invima o las entidades territoriales de Salud y la Policía Nacional.



5. Con su celular escanee el código QR que trae cada botella en la estampilla y verifique el número, la información de identificación del producto, la cual debe corresponder a los datos impresos en las etiquetas.



6. Las cervezas, cremas, sabajones, ponches, piña colada, deben declarar fecha de vencimiento. Verifique la misma antes de consumirla. Después de consumir bebidas alcohólicas, rompa las etiquetas de los envases, el dosificador y la tapa, para evitar que estos sean usados nuevamente.



En el caso de los alimentos, además de verificar las características del producto y la fecha de vencimiento, la entidad recomienda conservar siempre refrigeradas las carnes, los lácteos y sus derivados.



En caso de denuncias, puede comunicarse a la línea anticontrabando 159, o al correo polfa.anticontrabando@policia.gov.co, las autoridades garantizan que toda información entregada tendrá absoluta reserva.

Santiago Andrés Venera Salazar

Redacción NACIÓN

EL TIEMPO