Ley Stefanía: tras muerte de niña por parásito piden regular limpieza en piscinas 

En junio de este año una niña bumanguesa de 10 años viajó a Santa Marta con su familia para pasar las vacaciones, pero contrajo un parásito y su muerte se produjo tras una meningoencefalitis amebiana primaria (MAP).



El parásito, según los expertos se adquiere en lugares de humedad y a través de la nariz, lo que en este caso se presume, fue que la meno estuvo en una de las piscinas de ese municipio y pudo adquirirlo.



Tras esta historia, la mamá Tatiana González quiere implementar la 'ley Stefanía' como se llamaba su hija, en el que se regule el cuidado y limpieza de las piscinas con el fin de evitar que este parásito llegue a otros niños.

Niña murió por un parásito al estar en piscinas Foto: national geograohiuc,

El proyecto que quiere llevarse al Congreso de la República quiere proponer que se fomente el control sanitario con mayor frecuencia en los hoteles, conjuntos sociales, piscinas y jacuzzis privados en donde se estancan las aguas y se produce este parásito que es muy extraño y raro.



"Este parásito comienza a colonizar el cerebro, entonces lo que se pretende con esta ley es que llegues, por ejemplo, a un hotel, un club, y cuando haces el ingreso se garantice que se está haciendo frecuentemente, cada cinco días, la toma de muestras de aguas estancadas. La acumulación de bacterias no solo de humanos, también de animales están contenidas en esas aguas, pese a que le hagan tratamientos, eso no garantiza en absoluto que no están exentas de esos parásitos, es por nuestros hijos, niños, por todos", dijo la progenitora de la menor que murió.



Según los expertos, la meningoencefalitis amebiana primaria (MAP) es una infección cerebral causada por la presencia de un parasito en el sistema nervioso central, los cuales provocan una inflamación del mismo, produciéndose la liberación de agentes que destruyen células nerviosas y que provocan un daño tisular extenso y necrosis cerebral.



"La única manera es que esa ley haga exigible ese control sanitario mediante laboratorios que hacen muestras que nos permiten estar tranquilos cuando vayamos a un sitio, a veces creemos que por estar en piscinas privadas no pasa nada, pero en la noche puede pasar un animal y dejar sus heces y no", concluyó.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO- Bucaramanga