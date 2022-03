Barichara, Santander, se convirtió en un pueblo apetecido no solo por los turistas, sino que cada día son más las familias que quieren comprar vivienda en el lugar para pasar las vacaciones y para su retiro. Ubicado a solo 2 horas de Bucaramanga y a 6 de Bogotá, goza de una ubicación privilegiada.



Sus calles empedradas, su estilo colonial y su clima templado han sido el imán para los constructores que ven en Barichara una ‘mina de oro’ para lotear grandes espacios que después se convierten en lujosos condominios campestres.



Pero con esa gran demanda de compradores de lujosas casas o lotes para construirlas, llegan las dudas de posibles irregularidades en el otorgamiento de licencias y trámites de urbanismo. Incluso, el proyecto campestre de la tía del alcalde está suspendido por posibles inconsistencias en los permisos.



Por ser considerado un municipio Patrimonio, la licencia debe pasar primero por la Alcaldía y posteriormente por la junta de patrimonio local la cual es guiada por el Ministerio de Cultura.



En efecto, Barichara ha estado ya en la mira de las autoridades por casos de presuntas irregularidades en el otorgamiento de licencias de construcción desde el 2010 cuando el dos veces alcalde del municipio, Israel Agón, fue capturado por el caso de ‘La Primavera’.



Así se llamaba un condominio que el exmandatario pretendía construir en 7 hectáreas dirigido a estratos 1 y 2, pero que, en realidad, nunca se materializó.



De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación de ese momento, “durante los años 2010 y 2011, Agón Pérez, actuando como alcalde municipal de Barichara, en su primer periodo de mandato, realizó gestiones para comprar el predio La Primavera y desarrollar allí un programa de vivienda de interés social, por un valor aproximado de 1.200 millones de pesos, sin contar con estudios previos requeridos ni el avalúo de dicha propiedad”.



En diciembre de 2011, a tres días de terminar su primera periodo, el funcionario habría expedido la resolución para adjudicar 105 lotes a beneficiarios de este programa y recibir una suma cercana a los 1.665 millones de pesos, generando una diferencia aproximada a los 465 millones de pesos respecto al valor inicial del lote.



Por este caso estuvo en casa por cárcel en el 2017 y aún continúa vinculado en el proceso esperando el juicio. No obstante, la Procuraduría indicó que el mandatario no incurrió en una falta disciplinaria y lo absolvió.



El proyecto de la tía del alcalde que está en la mira de las autoridades el del condominio El Tejar Campestre.



Este busca comercializar 115 lotes para construir lujosas casas campestres y la licencia fue otorgada desde el 2015 en la administración del entonces alcalde Alfonso López Vesga. La propietaria del proyecto es Teresa Becerra Patiño, tía del actual alcalde, Alfonso Rodríguez, quien llegó a ese cargo apoyado por el investigado Israel Agón.



Un veedor del municipio –que pidió reserva de su nombre– ha denunciado ante los entes de control cinco posibles irregularidades que ha evidenciado en este proyecto, irregularidades que fueron acogidas por la Procuraduría, ente que presentó una demanda de nulidad de la licencia de construcción ante el juzgado de San Gil, que les dio la razón en octubre del 2021 y suspendió la autorización del proyecto.



“La primera (irregularidad) es el cambio del suelo. El suelo pasó de rural a urbano sin el requisito de presentación de un plan parcial. El lote es de más de tres hectáreas y figura como de expansión urbana en el Esquema de Ordenamiento Territorial, pero el proyecto vende lotes de 136 metros cuadrados cuando en suelo rural solo podría vender de 2.500 metros”, indica el veedor.



Por su parte la Procuraduría en el documento señala que efectivamente, “de manera directa se transformó un predio no urbano (rural o de expansión urbana) en urbano”.

La segunda irregularidad que da cuenta la Procuraduría es que “el predio se consideró urbanizable a pesar de no contar con disponibilidad inmediata de servicios públicos domiciliarios”, dice el documento de pruebas de la Procuraduría.



El Ministerio público cita una respuesta del Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Barichara del 24 de diciembre del 2015 que dice que: “el proyecto urbanístico Tejar Campestre del municipio de Barichara (S), no cuenta con disponibilidad inmediata de acueducto y alcantarillado por cuanto las redes matrices de acueducto y alcantarillado se encuentran en proceso de construcción”

Para la Procuraduría, “es claro, entonces, que la licencia de urbanismo acusada no debió otorgarse ante la evidente carencia de disponibilidad inmediata de servicios públicos domiciliarios que, para la época de la licencia, se predicaba del predio en cuestión”.



Otra de las presuntas irregularidades por las que la Procuraduría pidió la nulidad de la licencia es que “la licencia se concedió como si el proyecto urbanístico beneficiado fuera un proyecto de vivienda de interés social o prioritario cuando no lo es en la realidad (...) el proyecto urbanístico beneficiado es propio del mercado inmobiliario general y no de vivienda de interés social o prioritario, como equivocadamente fue tratado por la administración al momento de conceder la licencia urbanística acusada”.

El juzgado de San Gil, como se dijo, suspendió la licencia a comienzos de noviembre y actualmente se mantiene esa medida.



El actual alcalde de Barichara fue cuestionado por este medio sobre este hecho e indicó que no se puede pronunciar debido a que tiene un vínculo familiar con la propietaria del proyecto y está a la espera de que el Ministerio del Interior nombre un alcalde ad hoc para llevar este proceso ya que él también trabajó en este proyecto en años pasados.



El mandatario agregó que este no es el único proyecto que está bajo la lupa de las autoridades por presuntas irregularidades en la licencia de construcción, sin embargo, no dio detalles al respecto pero dejó entre ver que habría nuevas irregularidades en más obras.



En diciembre del año pasado se conoció que el alcalde fue quien le solicitó a la Procuraduría General de la Nación el nombramiento de un mandatario Ad hoc para que vigile el proceso de suspensión provisional del proyecto El Tejar Campestre.

Por esta razón, el presidente Iván Duque designó como alcalde ah hoc al actual director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, César García Durán.



EL TIEMPO intentó comunicarse con Teresa Becerra, tía del alcalde, pero no fue posible.

Plan para cuidar patrimonio

El Ministerio de Cultura, quien es la entidad del Gobierno Nacional encargada de la protección del patrimonio, indicó que se está desarrollando una modificación del Plan Especial de Manejo y Protección del patrimonio asistido técnicamente por el Ministerio con el fin de proteger estos pueblos que están catalogados como patrimonio nacional.

El viceministro de cultura, Jose Ignasio Argote, aseguró que “la Dirección de Patrimonio y Memoria brinda apoyo técnico y administrativo constante a la administración municipal y a la Junta Local de Patrimonio, para la gestión del patrimonio del municipio”, dijo.



Desde el Ministerio aclararon que las personas de la junta de patrimonio local no hacen parte del Ministerio y el papel del mismo es resolver las dudas que surjan en los diferentes procesos de la Junta Local.





MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

CORRESPONSAL EL TIEMPO

BUCARAMANGA