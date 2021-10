'A él lo sueltan mañana, mamá': señalado delincuente en indignante llamada

Operativos de inteligencia de las autoridades lograron la captura de la banda denominada Los Pocholos, que tenía azotada a Bucaramanga en materia de robos de celulares y bolsos.



Entre el material probatorio están unas interceptaciones de llamadas telefónicas entre los miembros de las bandas e incluso con sus familiares.



Una de ellas ha llamado la atención de la ciudadanía por el hecho de que no les importan las capturas pues dicen que "mañana salen libres".



Esta fue grabado poco después de que a uno de los ladrones lo capturaran tras un robo en el barrio Real de Minas.



"Pero a él lo sueltan mañana, mamá. Eso no pasa nada, no se preocupe, o sea usted no puede tener contacto con él, deje eso así quieto, el man no tiene pruebas (…) A él le van a hacer lo mismo que a mí, yo también dije que no que es que a mi me entregaron ese paquete para que lo entregara. Luego le van a imputar cargos y váyase para la calle, es porque el delito no da para que lo metan preso”, se escucha en la grabación.

A esta organización se les atribuyen 120 hechos de receptación de equipos móviles que habrían sido hurtado a 120 personas.



Durante el desarrollo del proceso investigativo los uniformados establecieron que 35 de las víctimas fueron lesionadas durante la comisión del delito, toda vez que los victimarios utilizaban la fuerza para despojarlos de sus pertenencias.



BUCARAMANGA