Una mujer de 21 años y un hombre de 23 fueron capturados en flagrancia cuando estaban robando ropa de un establecimiento comercial en la calle 36 con carrera 15, en el centro de Bucaramanga.



La conciencia para estos presuntos delincuentes pareciera no importarles, ya que cuando son sacados del lugar, esposados por la Policía, y al ser grabados explotan a carcajadas como si no les importara este hecho delincuencial

No sé si reírme o llorar con esta actitud de estos presuntos ladrones que robaron ropa en #Bucaramanga pareciera que tuvieran la seguridad de que los fueran a soltar de una. @PoliciaBmanga 🤕 pic.twitter.com/n3QIfHql8c — Mely Múnera (@MelyMunera) April 26, 2023

Las risas de los capturados podrían presumirse en que tienen la seguridad de que quedarán libre en pocas horas o que realmente no les importa ser descubiertos en este acto delictivo.



El general José James Roa, comandante de la Policía, contó que está molesto por esta impresión de la sonrisa al querer burlarse de la justicia.



"Se siente una molestia, los delincuentes se ríen, no se ríen de la policía porque los capturamos, pero estos desadaptados se ríen de la justicia. No le vamos a permitir que se ríen o mofen de la justicia", contó el general Roa.



La mercancía que se intentó ser hurtada fue avaluada por 900 mil pesos.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Periodista de - EL TIEMPO- Bucaramanga. ​