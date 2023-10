Increíble: en video, ladrón pidió el favor para robar en peluquería de Piedecuesta

"Buenos días, mami, hágame un favor, la que esté aquí no vaya a gritar porque la mato, páseme el celular que no quiero matar alguien, pásemelo rápído", es lo que se oye en medio de un robo en Piedecuesta.



Puede leer: Botan por balcón a un perro cachorro, sufrió graves heridas y requieren ayuda



En la mañana de este jueves, en una peluquería ubicada en la carrera 16 con calle 1N, en el barrio San Carlos de Piedecuesta, se presentó un hurto a mano armada.



El hecho quedó registrado en video en el que se evidencia que un sujeto con jean, casco de moto y camisa negra amenaza e intimida a dos mujeres que estaban en el establecimiento. ​

Llegó, amenazó y robó en salón de belleza en Piedecuesta #Santander pic.twitter.com/xsx7pxhOR9 — Luchovoltio (@luchovoltios) October 5, 2023

Lo insólito de este hurto es que el sujeto llega con una tranquilidad al lugar y pide el favor de que le entreguen de inmediato los celulares.



El ladrón las amenaza con matarlas si no le entregan sus pertenencias y se va con calma del lugar.



En seguida huye con dos celulares que le entregaron las víctimas y otro sujeto lo recoge en motocicleta.



Los sujetos no han sido capturados por las autoridades. La Policía del área metropolitana de Bucaramanga informó que abrió una investigación y está en la búsqueda de estos sujetos.



En redes sociales los cibernautas han comentado en respuesta al video, que en el área metropolitana ya la inseguridad está desbordada. Aseguran que ya no hay tranquilidad de poder departir en establecimientos comerciales y temen por su vida.

Facebook Twitter Linkedin

Ladrón pide favor para robar Foto: ARCHIVO PARTICULAR

MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.