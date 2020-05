Colectivos de mujeres rechazan preacuerdo entre Fiscalía y Valderrama

Tras conocerse la condena de 36 años, seis meses y 20 días que deberá pagar Juan Valderrama en una cárcel, la familia de la víctima -la ciudadana chilena Ilse Amory Ojeda González- el Observatorio de Feminicidios de Santander rechazó el hecho.

"Absoluto rechazo ante dicho acuerdo, toda vez que el artículo 5 de la Ley 1761 de 2015 -que tipifica el feminicidio como delito autónomo en Colombia- prohíbe expresamente la celebración de preacuerdos en el delito de feminicidio", indicaron.



Gina Pineda, directora del Observatorio de Feminicidios de Santander, aseguró que la pena la debió imponer un juez. “Acá lo que hicieron fue negociar un descuento desde la mínima pena posible, pero en realidad lo que tuvo que ocurrir es que si él iba a aceptar los cargos, se le hiciera un descuento de la sexta parte pero era el juez quien debía dar la pena”.



Desde el Observatorio calificaron el hecho como una vengüenza para el departamento. "Es una vergüenza que en Santander -como en otros departamentos de Colombia- se esté fortaleciendo la práctica indebida de la celebración de preacuerdos en el delito de feminicidio, lo cual genera -entre otros aspectos- que se tolere la máxima expresión de violencia en contra de las mujeres por ser mujeres", dicen.



También le hacen un llamado de atención a la Fiscalía por hacer este tipo de preacuerdos cuando el delito en feminicidio. "No aceptamos el eficientismo de la Fiscalía, ni a los jueces y las juezas como convidados de piedra. No aceptamos la ceguera de género y el abierto desconocimiento para prevenir, investigar y sancionar el feminicidio", indicaron.

La calificación del crimen por parte de la defensa de Valderrama

La Familia de la víctima aseguró que fueron cien millones de pesos colombianos los que retiró Ilse antes de viajar a Colombia en marzo del 2019, con su novio de la época-Juan Valderrama-, dinero del cual aún no se conoce con exactitud su paradero.



Según lo consignado en el preacuerdo, la Fiscalía indica que solo se tiene demostrable el hecho de que compraron un vehículo marca Mazda con este dinero y 15 millones de pesos que gastó Valderrama días después del asesinato de Ojeda, los cuales deberán ser devueltos a la familia chilena en cuotas, ya que la familia Valderrama Amézquita argumenta no tener dinero.



“No queremos pelear por el dinero, pero si queremos tener la tranquilidad de que esa familia no use el dinero del sacrificio de toda la vida de mi hermana y que no se quede con ese dinero”, dice la hermana de Ilse.(También puede leer: Confeso asesino de chilena Ilse Ojeda estaría preso hasta los 65 años)

Sin embargo, Alejandra ha sido enfática en afirmar que quiere que Juan confiese qué fue lo que realmente pasó y que “él mismo delate a sus cómplices”.



Ante esta petición, la abogada de Juan Valderrama, Flor Alba Vera de Cely, aseguro en entrevista con Noticias Caracol, “la legislación colombiana no puede ir por los caprichos de las víctimas”, dijo.



Y sobre la petición de conocer la verdad de los hechos como reparación, indicó, “en mi caso, él por mi intermedio siempre ha pedido y en estos momentos extiendo, un perdón de Juan Guillermo a su pueblo colombiano y al pueblo chileno, son circunstancias, son amores pasionales, ellos (Juan Guillermo e Ilse Amory Ojeda González) son los que sabrán qué pasó o no pasó”, dijo la abogada.



La directora del Observatorio de Feminicidios de Santander se pronunció sobre estas declaraciones de la abogada de Juan Valderrama: "no es un crimen pasional, es feminicidio, esto no fue por ira, es una situación donde se consideró a Ilse de menor valor por ser mujer. La garantía de este proceso debe ser de la búsqueda de justicia reparación y acá no tenemos ninguna de las dos. Con eso están violando los derechos de las víctima a saber cómo y por qué ocurrieron los hechos", indicó Pineda.

