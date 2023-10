Juvenal Díaz: el general del Ejército que se convierte en Gobernador de Santander

Juvenal Diaz Mateus, de 55 años de edad, es un general retirado del Ejército Nacional cuando el presidente Gustavo Petro cambió su cúpula militar en el 2022. En seguida de este cambio y teniendo 35 años de experiencia militar inició la campaña electoral como gobernador Santander recorriendo los 87 municipios.



Recogió más de 60 mil firmas y recibió el coaval del Partido Conservador, Liberal, Centro Democrático, Cambio Radical, movimiento de Salvación Nacional, Creemos, Verde Oxígeno.

General (r) Juvenal Díaz Mateus candidato a la Gobernación de Santander, ejerció por primera vez su derecho a elegir y ser elegido. Foto: Jaime Moreno

El general Díaz, oriundo de La Paz, Santander, es la primera vez que incursiona en la política, sin embargo, tiene familia que está en el Congreso de la República.



Son sus hermanos que militan con el Partido Conservador, Luis Eduardo Díaz Mateus, quien es representante a la Cámara, e Iván Díaz Mateus, quien fue excongresista, este último fue condenado por el escándalo de la YidisPolítica.



Iván Díaz tuvo que responder por el delito de concusión al convencer a Yidis Medina que votara a favor del acto legislativo para la reelección del expresidente Álvaro Uribe Vélez.



Tanto Luis Eduardo como Iván por debajo de cuerda habrían tenido el apoyo del clan Aguilar, pero, al parecer, con el general se tuvieron varias diferencias y por eso no recibió alianzas en esta campaña electoral.

Una de sus principales banderas es la de la seguridad. Foto: Cortesía

Su carrera en el Ejército

El general antes de salir del Ejército estuvo como comandante de la Séptima División en Antioquia, Córdoba, Chocó y sur de Sucre.



Se destacó siempre en ocupar el primer puesto en todos los ascensos del Ejército y esto es de destacar porque estas distinciones se logran por mérito propio y eso generó que tuviera varias becas para estudiar en el exterior.



Diaz hizo el curso de Ranger, este solo se puede hacer en personas que se destacan en la entidad, es un estudio en Estados Unidos catalogado como el de más alto a nivel internacional en preparación militar.



En sus 35 años de carrera participó de manera directa en los operativos para la captura de alias Otoniel, y alias violeta, quien actualmente es gestora de paz.



Es profesional en ciencias militares, tecnólogo en administración de empresas solidarias, tiene maestrías en seguridad y defensa nacional, en artes y estudios de defensa, en Inglaterra, y ciencias estratégicas y militares, en Estados Unidos.

Seguiremos haciendo una campaña escuchando a la gente, en las calles, cambiaremos la política en Santander. #EsTiempoDeSantander pic.twitter.com/BPG4OXbuYG — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) October 19, 2023

Analistas opinan

Juvenal Díaz Mateus quien está casado y tiene dos hijas, fue quien punteó y ganó todas las encuestas que se hicieron durante la campaña electoral.



Santander se destaca desde los años 90 que ha construido una matriz de comportamiento de centro derecha y derecha, no solo en elecciones, sino en eventos políticos, como el no en el plebiscito y cuando la región fue excluida en proceso de paz, según politólogos.



Para elegir una gobernación, Julio Acelas, analista político, indicó que los votos se dividen en 75 por ciento de opinión, es decir voto libre y 25 por ciento de maquinaria.



La región tiene una nueva narrativa política que es la seguridad en donde prevalece la angustia y miedo de la gente y el general representa la tranquilidad de resolver problemas por tener experiencia militar. Siendo así, este es uno de los factores que lo favorecen.



“Por ser un outsider tiene la posibilidad de seducir un voto de opinión, tiene que demostrar si gana que toma la decisión independiente y que partidos no van aprovecharse de eso, debido a que tiene apoyo de política tradicional. La incidencia del hermano Iván Díaz, condenado por concusión puede afectarle. La inexperiencia puede influir por no hacer política, tiene que demostrar que en la gobernación donde se toman decisiones civiles y de presupuesto es capaz”, dijo Acelas.

Facebook Twitter Linkedin

El candidato asegura que su plan de gobierno lo elaboró visitando los 87 municipios. Foto: Cortesía

Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga ​