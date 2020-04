Juez ordena traslado de paciente con covid-19 aislada en lujoso hotel

La paciente exigió que la EPS la atendiera y que el hotel le prestara los servicios de aseo, ya que una vez se confirmó que era un caso positivo de coronavirus, ningún funcionario del hotel quiso entrar a la habitación.“Tutelar los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna”, resuelve el juez en este caso.

Además, le dio 48 horas a la EPS y a la Secretaría de Salud para que traslade a la paciente a la residencia designada por la mujer para cumplir con el aislamiento, siempre y cuando el médico tratante lo determine y la accionante de la tutela acceda.



“El juez le dio el amparo constitucional de la tutela y determina que conforme a las recomendaciones médicas, el lugar adecuado donde debe estar en aislamiento es una casa, toda vez que no presenta un cuadro crítico para ser tratado por centro hospitalario”, indicó el abogado de la paciente, Luis Carlos Monsalve.(Amplíe la información: La pesadilla que vive mujer aislada con coronavirus en lujoso hotel)

Fallo de tutela. Foto: Suministrada

Además, indicó que se está esperando el resultado de las pruebas que se efectuaron el pasado domingo y si salen negativas la paciente se trasladará a la residencia.



Respecto a la situación con el hotel, a los planteamientos que presentó la paciente donde incluyó la exoneración del pago de la cuenta por la no prestación del servicio, el juez no accedió a esto y “es claro al decir que esto no se va a dirimir en la tutela y que se debe ir a las instancias ordinarias, tanto a la justicia penal como civil”, indicó el abogado.



(Lea también: Hotel le responde a paciente aislada con coronavirus en Bucaramanga)



Recordemos que el hotel informó en ese momento que la huésped no habría querido utilizar el tapabocas y por tanto siete funcionarios de la lujosa cadena hotelera estaban en aislamiento y a la espera de la prueba.





BUCARAMANGA