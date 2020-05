Confesó asesino de chilena Ilse Ojeda estaría preso hasta los 65 años

En la mañana de este miércoles 6 de mayo la juez primero penal especializada de Bucaramanga aceptó el preacuerdo que firmó Juan Valderrama con la Fiscalía por el crimen de la exsargento chilena Ilse Amory Ojeda González.

Valderrama aceptó su culpabilidad en el crimen cuando la juez le preguntó en medio de la audiencia.



Por los delitos de feminicidio agravado y desaparición forzada, el ente acusador y la defensa de Valderrama, acordaron una pena de 439 meses es decir, 36 años y seis meses de prisión, sin embargo en medio de la audiencia la apoderada de las víctimas se opuso a la aprobación del preacuerdo argumentando que faltaba sumarle 20 días a la pena.



"Se solicito que la Fiscalía hiciera una aclaración en cuanto a la pena del Feminicidio ya que indica que son 416.67 meses de prisión, pero al hacer el conteo aritmético establecimos que esto no es 34 años y 8 meses de prisión si no que era 34 años, 8 meses y 20 días de prisión", indicó Wilma Sulay Jaimes, representante de víctimas de la Defensoría del Pueblo.

En medio de la audiencia la juez le preguntó al Fiscal sobre esta solicitud de la apoderada de las víctimas, el Fiscal aceptó la solicitud y se le efectuó la modificación al preacuerdo. La juez le preguntó a Valderrama si estaba de acuerdo con esta modificación y el aceptó.



La Procuraduría se opuso a este preacuerdo argumentando que no se configuraba el delito de desaparición forzada porque no se conocía el mecanismo que habría empleado Valderrama. Sin embargo, la juez fue enfática en no aceptar esta oposición dado que en otra instancia ya se había negado este argumento de la Procuraduría por parte del Tribunal.

El próximo 2 de julio a las 2 de la tarde se leerá la condena de Juan Valderrama quien deberá pasar 36 años, 6 meses y 20 días en una cárcel por ser el culpable del feminicidio de Ilse Amory Ojeda.





MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

BUCARAMANGA