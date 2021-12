Piden investigar a alcalde de Bucaramanga por no uso de tapabocas 

En las últimas horas se conoció un video del alcalde de Bucaramanga en un evento público sin tapabocas.



Al parecer sería en un concierto del fin de semana pasado donde asistió el mandatario. En el video aparece junto a su pareja en un escenario al aire libre en Bucaramanga con una copa de lo que sería licor.



La persona que lo grabó -sin que se diera cuenta-le preguntaba cosas mientras el alcalde se reía y se tomaba el licor de una forma particular.



Por este hecho el veedor Ramiro Vásquez envió una petición a la Procuraduría Provincial para investigar al mandatario por el no uso del tapabocas en un evento masivo.



"Por presuntamente no acatar las disposiciones determinadas por Ministerio de Salud y Protección Social", dice el mandatario en la carta.



Y agrega que, "como lo evidencio en fotografías y videos adjuntos, el señor alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas autorizó la realización de un evento musical con asistencia masiva de público el día 26 de noviembre de 2021 y asistió a él junto a su asesor José David Cavanzo, sin que se exigiera cumplir con las medidas de bioseguridad como lo son el uso del tapabocas y el distanciamiento entre personas", dice el documento.



Hasta el momento el mandatario no se ha pronunciado del hecho.



BUCARAMANGA